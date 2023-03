Pandémie, crise politique et sociale, inflation… Les trois dernières années ont été une longue route sinueuse. 2023 risque de l’être également. En effet, malgré la reprise de l’activité mondiale, les marques, et notamment celle de mode, doivent réussir à évoluer dans un contexte d’incertitude économique. Pour vous aider, Bloomreach, le premier Commerce Experience Cloud au monde, vous donne rendez-vous le mardi 28 mars à 14h lors d’un webinar. Au programme, des recommandations d’experts pour vous aider à développer votre activité cette année malgré des ressources financières limitées.

2023, une année pleine de challenges pour les marques

L’année 2023 s’annonce comme celle de nombreuses incertitudes pour les marques. Face à la conjoncture économique, profondément marquée par les conséquences de l’inflation et des nombreuses crises, les entreprises doivent compenser les dommages sur leurs modèles économiques. Pour cela, elles doivent opérer avec des budgets réduits tout en devant faire face au coût d’acquisition client (CAC) qui tend à augmenter. Lorsque ce dernier est trop élevé par rapport aux autres coûts et à la marge bénéficiaire, l’entreprise risque de perdre de l’argent.

Les marques de mode doivent donc évoluer dans un contexte économique inédit et particulièrement complexe. Pourtant, les objectifs commerciaux et financiers sont les mêmes qu’avant. Comment les atteindre ? C’est sur cette problématique que se penchera l’expert de Bloomreach lors de cette conférence en ligne. Il vous donnera la marche à suivre pour relever tous les challenges qu’impose cette nouvelle année et stimuler votre croissance sans forcément acquérir de nouveaux clients. Pour cela, une seule solution : fidéliser ceux déjà existants !

Des conseils d’experts pour continuer de croître

Ce webinar vous permettra de comprendre comment continuer de croître malgré la situation économique actuelle, et ce, grâce aux ressources dont vous disposez déjà et à votre clientèle. L’objectif est simple : développer l’affinité des acheteurs avec votre marque pour augmenter leur valeur vie client. Afin de fidéliser les consommateurs sur le long terme, il est important de leur proposer des expériences uniques et mémorables.

Comment s’y prendre ? De quelle façon ? À l’aide de quels leviers stratégiques ? Autant de questions qui fusent probablement dans votre tête et auxquelles vous découvrirez les réponses lors de cet événement organisé par Bloomreach. Robert Buisard, Senior Solution Consultant France, sera présent pour répondre à chacune d’entre elles. Fort de dix ans d’expérience dans le monde du marketing en ligne et de l’e-commerce, il saura vous guider parfaitement pour que vous puissiez produire des expériences client haut de gamme en toutes circonstances.

Le webinar de Bloomreach apparaît donc comme un rendez-vous à ne pas manquer pour toutes les marques de mode cherchant à se développer en 2023 malgré un contexte économique tendu. Vous aurez toutes les clés en main pour concevoir une stratégie de fidélisation puissante qui fera grimper votre entreprise au sommet de votre marché. Pour cela, il suffit de vous inscrire en quelques clics.