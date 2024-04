Huawei poursuit son immersion dans le secteur automobile. Le géant chinois a annoncé mercredi la création d’une nouvelle marque qui commercialisera des technologies de conduite autonome.

De grandes ambitions

Huawei a choisi de baptiser cette nouvelle société Qiankun. Un nom qui, en chinois, symbolise la combinaison du ciel et des montagnes du Kunlun, une cordillère proche de la frontière indienne. Sa mission sera de fournir des systèmes de conduite autonome impliquant le châssis, le système audio et le siège du conducteur, rapporte Reuters.

« L’intention première de Huawei en lançant la solution de voiture intelligente Qiankun est d’intégrer en profondeur cette technologie dans chaque voiture, conduisant ainsi l’industrie automobile mondiale dans une nouvelle ère », a commenté Jin Yuzhi, directeur de l’unité Intelligent Automotive Solutions de l’entreprise chinoise, lors du lancement de la marque.

La société convoite la filière de la conduite autonome depuis plusieurs années. En 2020, Xu Zhijun, vice-président et président tournant de Huawei, indiquait déjà que la conduite autonome représentait l’avenir de l’industrie.

Huawei a déjà de grandes ambitions avec Qiankun. « 2024 sera la première année de commercialisation de masse de la conduite intelligente et le nombre cumulé de voitures en circulation équipées du système de conduite autonome de Huawei dépassera les 500 000 d’ici la fin de l’année », a estimé Jin Yuzhi. Le dirigeant s’attend également à ce que, d’ici un an, plus de dix modèles de voitures embarquant le système Qiankun soient mis sur le marché.

Un secteur hautement concurrentiel en Chine

La firme basée à Shenzhen a lancé son unité automobile en 2019. En novembre, elle a annoncé la séparation de cette branche, nommée Intelligent Automotive Solution, pour l’intégrer à une coentreprise dont elle est le principal actionnaire. La création d’une nouvelle marque s’inscrit dans sa stratégie globale dans l’automobile, qui consiste à s’imposer comme fournisseur de systèmes intelligents et de solutions de composants automobiles en Chine.

Le secteur, notamment les véhicules électriques, est particulièrement concurrentiel en Empire du Milieu. Plus de quarante marques se disputent l’attention des consommateurs, alors que les ventes sont en baisse et que les problèmes de surcapacité sont de plus en plus graves.

Huawei a déjà dévoilé sept modèles de véhicules électriques en partenariat avec des constructeurs chinois, et le succès est au rendez-vous. Il y a quelques jours, l’entreprise a également dévoilé la berline Stelato S9, son premier modèle haut de gamme en partenariat avec BAIC.