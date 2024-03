Huawei réalise des performances remarquables sur le marché automobile chinois. Ses ventes de véhicules électriques surpassent quasiment toutes celles des autres jeunes pousses.

Huawei menace les jeunes entreprises de l’électrique

Aito, la marque de voitures électriques du géant chinois, a livré 21 142 véhicules en février. C’est mieux que les autres jeunes entreprises du secteur.

Les ventes de Li Auto, un acteur plus établi que Huawei, ont atteint les 20 251 véhicules durant la même période. Le constructeur est suivi par Nio, qui n’a écoulé que 8 132 unités, soit une baisse de près de 20 % d’un mois sur l’autre. Xpeng, qui est censé augmenter sa production, se situe encore plus loin avec seulement 4 545 ventes. Huawei menace directement leurs activités, chacune de ses sociétés tentant de se frayer un chemin sur le plus grand marché de véhicules électriques au monde.

Le constructeur a annoncé son intention de se lancer dans l’automobile en 2021, affirmant à l’époque vouloir « mettre le numérique à portée de chaque véhicule ». Il a dévoilé sa première voiture électrique fin 2023. L’Aito M5 vient directement concurrencer le populaire Model Y de Tesla. Il s’agit également du premier véhicule à embarquer le nouveau système d’exploitation de Huawei, HarmonyOS.

Le constructeur affiche une très bonne santé

Il est habituel que les ventes chinoises de voitures régressent durant cette période, qui coïncide avec le Nouvel An lunaire. Les consommateurs retournent souvent dans leur ville natale ou repoussent leurs achats dans l’espoir d’obtenir des rabais. Le leader du secteur, BYD, a pour sa part enregistré des ventes mensuelles de 121 748 véhicules.

Tesla, deuxième sur le marché, a vu les livraisons depuis son usine de Shanghaï chuter à 60 365, son chiffre le plus bas depuis plus d’un an. Parmi ces livraisons, 30 224 étaient destinées à l’exportation et 30 141 à l’expédition interne, indique Bloomberg.

La performance de Huawei est notable, car elle témoigne des grandes avancées du fabricant de smartphone dans ses efforts pour rivaliser avec certains des plus brillants espoirs automobiles chinois, à l’instar de Xpeng ou de Nio. Elle intervient alors qu’Apple a décidé de mettre un terme au projet Titan, qui consistait à développer une voiture électrique et autonome. Un événement qui souligne la complexité de se lancer sur le marché de l’automobile, même pour un géant à la pointe de la technologie.

En parallèle, l’entreprise continue de grappiller des parts sur le marché du smartphone, sur lequel elle a rencontré d’importantes difficultés suite aux sanctions américaines. Sur les six premières semaines de 2024, Huawei a augmenté ses ventes de 64 % en glissement annuel.