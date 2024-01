HarmonyOS, le système d’exploitation (OS) développé par Huawei pour ses appareils privés d’Android (Google), devrait dépasser iOS en tant que deuxième système d’exploitation utilisé en Chine. Le géant technologique chinois a pu s’appuyer sur la sortie de sa gamme de smartphones Mate 60 qui a fait un carton.

Huawei veut faire de Harmony OS, le système d’exploitation numéro 1 en Chine

Si Android et iOS vont continuer de dominer le marché des OS pour smartphones et tablettes en 2024, la donne sera bien différente en Chine. Après les sanctions infligées par l’Administration Trump, Huawei avait perdu sa licence Google et ne pouvait plus utiliser Android comme système d’exploitation pour ses appareils connectés. Le géant chinois de la tech avait pris le temps de développer sa propre alternative, HarmonyOS, basé sur la version open source d’Android.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Même si tous les smartphones de Huawei sont alimentés par HarmonyOS depuis août 2019, l’entreprise se contentait d’une troisième place dans le classement des systèmes les plus utilisés par les chinois. L’été dernier, Richard Yu Chengdong, PDG de l’entité Huawei Consumer Business, assurait que plus de 700 millions d’appareils fonctionneraient à l’aide de HarmonyOS, et 2,2 millions de développeurs tiers créeraient des applications pour la plateforme.

Grâce à la sortie du Mate 60 Pro qui a été encensé par de nombreux médias et spécialistes, ces chiffres sont revus à la hausse. Les consommateurs chinois se sont rués sur ce smartphone, qui s’est écoulé à plus d’1,2 millions d’exemplaires six semaines après son lancement.

L’engouement est tel que Huawei a eu rencontré des problèmes d’approvisionnement, notamment dû à la pénurie du composant phare du Mate 60 Pro, la puce Kirin 9000, gravée en 7 nanomètres par SMIC, qui n’a pas réussi à suivre la cadence. Selon les informations de TechInsights, la situation devrait revenir à la normale dans les prochains mois, ce qui permettra de relancer les ventes de smartphones.

Huawei a aussi élargi son portefeuille de produits avec le lancement de nouveaux modèles de smartphones milieu de gamme. La firme est également en train de développer une version améliorée d’HarmonyOS afin d’étendre l’adoption du système d’exploitation.

Il est maintenant difficile de savoir si les efforts de Huawei ferront des émules chez d’autres fabricants de smartphones afin de faire de HarmonyOS le système d’exploitation par défaut des appareils connectés en chine, et atteindre la première place. Pour ce qui est de la santé économique du géant chinois des télécommunications, Huawei s’était progressivement relevé en 2023 après de nombreuses sanctions l’empêchant notamment d’avoir accès à des semi-conducteurs avancés, ou de contribuer à la mise en place de réseau 5G dans certaines régions du globe. L’année 2024 donc devrait être placée sous le signe de la reprise pour le groupe qui a fait preuve d’un résilience remarquable.