Google signe un excellent premier trimestre 2024, et enregistre des chiffres d’affaires supérieurs aux attentes de Wall Street dans toutes ses divisions majeures. Signe de la bonne santé de l’entreprise, sa maison mère, Alphabet, va offrir son tout premier dividende.

L’indétrônable Google Search

Après plusieurs trimestres mitigés en raison d’un secteur de la publicité en ligne aux abois, la firme de Mountain View assoit sa position de mastodonte du Web. Sur la période allant de janvier à mars, Alphabet a enregistré un chiffre d’affaires de 80,5 milliards de dollars, en hausse de 15 % par rapport à l’année précédente, et supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 78,8 milliards de dollars. Son bénéfice net a augmenté de 36 % pour atteindre 23,7 milliards de dollars. Les experts s’attendaient à 18,9 milliards de dollars.

C’est Google Search, le moteur de recherche de la société et ses activités connexes, qui continuent de porter. Les recettes de cette division ont ainsi augmenté de 14 % pour atteindre 46,2 milliards de dollars.

« Si l’on prend un peu de recul, il a fallu plus de 15 ans à Google pour atteindre un chiffre d’affaires annuel de 100 milliards de dollars. Au cours des six dernières années, nous sommes passés de 100 milliards de dollars à plus de 300 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. Cela montre notre capacité à investir dans de nouvelles entreprises en pleine croissance et à les développer avec succès » se félicite Sundar Pichai, PDG de Google.

Google Cloud s’envole

Les efforts de l’entreprise dans l’IA commencent à porter leurs fruits. Depuis près d’un an, Google semble en retard sur son concurrent majeur Microsoft, qui a su capitaliser sur son investissement dans OpenAI.

Les revenus de Google Cloud ont bondi de 28 % pour s’établir à 9,57 milliards de dollars. Une hausse soutenue par la demande d’outils d’IA générative s’appuyant sur l’infrastructure, les services et les applications cloud. En février, Google a présenté Gemini, son grand modèle de langage le plus avancé, et l’intègre progressivement dans ses produits.

Le bénéfice d’exploitation de Google Cloud s’est multiplié par cinq pour atteindre 900 millions de dollars, contre 191 millions de dollars il y a un an. « Nous avons constaté une contribution croissante de nos solutions d’IA. Les résultats de Google Cloud reflètent vraiment la force générale du secteur », commente Ruth Porat, directrice des investissements.

YouTube aussi

YouTube établit un nouveau record. Le géant de la vidéo a enregistré 8,1 milliards de dollars de ventes publicitaires pour le premier trimestre 2024, soit une hausse de 21 % en glissement annuel et son total le plus élevé à ce jour sur cette période. C’est au-delà des prédictions des analystes, qui s’attendaient à des revenus de 7,72 milliards de dollars.

À noter que ce chiffre n’inclut pas les revenus d’abonnement générés par YouTube. En 2023, les services d’abonnement d’Alphabet, y compris YouTube Premium et YouTube TV, ont généré 15 milliards de dollars de revenus.

Google offre son tout premier dividende

En parallèle de l’annonce de ces résultats, Google a annoncé l’offre du premier dividende de son histoire, de 20 centimes par action. Son conseil d’administration a également autorisé le rachat de jusqu’à 70 milliards de dollars d’actions. Une nouvelle qui a visiblement ravi les investisseurs, les actions de la société grimpant de 15 % dans la foulée.

Sundar Pichai se montre confiant pour l’avenir. « Notre leadership en matière de recherche et d’infrastructure dans le domaine de l’IA, ainsi que notre présence mondiale sur le marché des produits, nous place en bonne position pour la prochaine vague d’innovation dans le domaine de l’IA », se félicite-t-il dans un communiqué.