YouTube a dépassé la barre des 100 millions d’abonnés payants, confirmant l’attrait grandissant de son offre auprès des utilisateurs. La publicité reste cependant le principal moteur des revenus du géant du streaming.

Une croissance stable

En 2015, la plateforme lançait YouTube Red, qui proposait un visionnage sans publicité et l’accès à Play Music. L’offre a été scindée trois ans plus tard, devenant YouTube Premium d’un côté et YouTube Music Premium de l’autre. YouTube Premium supprime les publicités et garantit une meilleure qualité de lecture. L’abonnement permet en outre la lecture en arrière-plan et les téléchargements.

Ces souscriptions enregistrent une croissance stable depuis leur lancement, et ont désormais franchi le seuil des 100 millions d’abonnés. Elles en comptaient 80 millions en novembre 2022. YouTube n’a pas dévoilé de chiffres spécifiques, le nombre d’abonnés à YouTube Music demeurant inconnu par rapport à Spotify ou Apple Music.

Les offres YouTube représentent l’une des principales sources de revenus pour les services d’abonnement de Google, qui comptent également YouTube TV et Google One. Le chiffre d’affaires de la division a atteint les 15 milliards de dollars sur l’année 2023.

En décembre, YouTube a étendu ses abonnements Premium à dix pays supplémentaires, dont l’Algérie, le Cambodge, le Ghana, l’Irak, le Joran, le Kenya et le Sénégal. Ils sont désormais disponibles dans plus de cent pays.

Les utilisateurs Premium offrent une plus-value non négligeable

« Les utilisateurs Premium apportent plus de valeur à nos partenaires et à YouTube que les utilisateurs qui bénéficient de la publicité. En moyenne, chaque inscription Premium supplémentaire augmente les revenus des créateurs, des partenaires musicaux et médiatiques, et de YouTube lui-même », a indiqué Philipp Schindler, directeur commercial de Google.

La plateforme a déployé diverses stratégies pour attirer les utilisateurs vers ses souscriptions payantes. Elle a directement ciblé les bloqueurs de publicité en affichant un avertissement pour empêcher les internautes de visionner des vidéos sans désactiver la fonctionnalité. Durant un temps, il était en outre proposé de payer pour accéder à du contenu en haute résolution et sans publicité.

YouTube Premium a été étoffée en amont, avec des mini-jeux et une meilleure qualité de vidéo. La principale source de revenus de la plateforme demeure la publicité. En gagnant des abonnés continuellement, la version Premium joue néanmoins un rôle toujours plus important dans son développement.