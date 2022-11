Des millions d’utilisateurs se sont rués sur les offres payantes Music et Premium de YouTube en seulement un an. Si le nombre d’abonnés à ces services n’était que de 50 millions en septembre 2021, les récentes statistiques estiment qu’il s’élève à 80 millions actuellement.

Un « bond spectaculaire »

C’est ainsi que Variety a qualifié cette hausse de l’effectif total des abonnés aux services payants de la première plateforme mondiale de streaming de musique. Lyor Cohen, responsable mondial de la musique chez YouTube, a confirmé qu’« il s’agit d’une augmentation de 30 millions de membres par rapport aux 50 millions annoncés l’année dernière ».

Lancés en 2018 par l’ex-directeur chez Def Jam Records, 300 Entertainment et Warner Music, YouTube Musique et Premium symbolisent l’enterrement de la hache de guerre entre le géant de la vidéo et l’industrie musicale. L’arrivée de Lyor Cohen a certainement accéléré les choses : YouTube a dû revoir sa position sur les royalties relativement basses décriées par les artistes. En septembre dernier, elle a affirmé avoir versé plus de 6 milliards de dollars à l’ensemble du secteur.

Les offres payantes de YouTube attirent de plus les utilisateurs. Entre 2020 et 2021, l’entreprise cofondée par Jawed Karim, Chad Hurley et Steve Chen a recensé 20 millions d’abonnés. Ces chiffres manquent cependant de ventilation, étant donné l’absence de précisions sur le nombre d’utilisateurs par service et ceux qui se contentent de formules d’essais gratuits.

YouTube part à la conquête de l’univers payant

Dans le classement des services de streaming payants, YouTube se retrouve en quatrième position, derrière Spotify, Apple Music, et Tencent. La plateforme de vidéo diversifie ses sources de revenus pour se démarquer de ses concurrents. Dernièrement, elle a mis en place un système de paiement pour les abonnements aux services de streaming baptisé « Channel Store ». Les utilisateurs n’auront plus à s’appuyer sur d’autres alternatives à part YouTube pour accéder à HBO Max ou Netflix.

Les « partenariats mondiaux fructueux » signalés par Lyor Cohen ont également contribué à ce soudain revirement de situation. Maintenant que YouTube est en bons termes avec Samsung, Vodafone, SoftBank et LG, elle ambitionne de « devenir la première source de revenus de l'industrie musicale ».

Pourtant, TikTok s’apprête à son tour à se lancer dans le service de streaming. En dépit du lancement des shorts rémunérés et de la multitude de formats pour les contenus, YouTube doit veiller à ce que son rival chinois ne lui arrache sa place.