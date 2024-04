La plateforme YouTube annonce le lancement de nouvelles fonctionnalités d’e-commerce. Collections, outils de monétisation, planification… Les créateurs vont disposer de mannes supplémentaires pour augmenter leurs revenus.

Faciliter la tâche aux créateurs

Dans un billet de blog, YouTube détaille quatre nouveautés « afin que les téléspectateurs puissent acheter leurs nouveaux produits favoris auprès des créateurs les plus appréciés ».

Le premier outil, baptisé Collections, permet aux créateurs de rassembler l’ensemble des produits qui leur plaisent, mais également leurs propres articles. Elles s’afficheront dans la liste de ses produits, dans l’onglet boutique et dans la description de la vidéo. Une fonctionnalité qui va non seulement faciliter la curation, mais surtout simplifier la recherche pour les utilisateurs, qui pourront retrouver tous les produits dans un seul et même endroit.

YouTube met aussi en place un pôle affilié, « Affiliate Hub », afin d’offrir un lien plus direct entre créateurs et marques. Ils pourront désormais faire défiler une liste de partenariats d’affiliation potentiels, auxquels ils pourront ensuite postuler. Une démarche visant à simplifier la conclusion de nouveaux partenariats. Le pôle présentera les offres, les taux de commission et les codes promotionnels. De même, les créateurs pourront demander des échantillons depuis celui-ci afin de décider, ou non de collaborer avec une entreprise.

L’étiquetage de produits dans les vidéos est maintenant étendu à tous les participants au programme YouTube Shopping. Enfin, Fourthwall, qui permet aux créateurs de créer leur page d’accueil ou leur boutique, rejoint la liste des plateformes intégrées à YouTube.

La concurrence avec TikTok s’accentue

Ces différentes annonces interviennent alors que TikTok Shop poursuit ses efforts pour remporter des parts de marché aux États-Unis. Ses ambitions sont colossales : la plateforme souhaite multiplier par dix la taille de son activité de commerce électronique, pour atteindre 17,5 milliards de dollars de volume d’affaires dès cette année.

En renforçant son offre, YouTube compte tenir tête au géant chinois. Jusqu’à présent, force est de constater que ses outils dédiés au shopping n’ont pas révolutionné les usages. YouTube peut cependant miser sur les nouvelles habitudes des jeunes générations, qui se tournent davantage vers le contenu vidéo pour réaliser des achats ou choisir de nouveaux produits.

En amont, YouTube révèle que ses utilisateurs ont regardé plus de 30 milliards d’heures de vidéos liées au shopping en 2023. La société a même constaté « une augmentation de 25 % du temps de visionnage du contenu aidant les gens à faire des achats sur YouTube ».