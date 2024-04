Apple a intensifié ses discussions avec OpenAI, éditeur de ChatGPT, pour intégrer sa technologie dans la prochaine version de son système d’exploitation mobile. En retard sur la concurrence, la marque à la pomme s’est lancée dans une course contre la montre pour intégrer la technologie à son produit phare, l’iPhone.

Discussions avec OpenAI et Google

Selon Mark Gurman, journaliste très renseigné sur la firme de Cupertino, « Apple est actuellement en pourparlers avec OpenAI pour utiliser sa technologie afin d’intégrer certaines fonctions d’IA dans iOS 18 », qui devrait être déployée à l’automne 2024. Dans le même temps, la société poursuit ses discussions avec Google pour l’exploitation potentielle de Gemini.

Apple accuse un lourd retard dans le secteur de l’IA générative. Ses dirigeants le savent, et font tout pour se lancer dans la course. De leur côté, les investisseurs exhortent l’entreprise à en faire plus pour laisser son empreinte dans une filière en pleine ébullition. Une situation qui explique, en partie, la stagnation du cours de l’action d’Apple. Microsoft lui a d’ailleurs dérobé la première place en termes de capitalisation boursière grâce, justement, à ses efforts dans l’IA.

Ainsi, la marque à la pomme prévoit la plus importante mise à jour d’iOS de son histoire, avec de nombreuses fonctionnalités alimentées par l’IA générative. Dans cette optique, elle multiplie les rachats de start-up spécialisées dans la technologie.

Rien de définitif

Selon Gurman, Apple développe son propre modèle de langage pour alimenter certaines fonctionnalités d’iOS 18, les discussions avec OpenAI et Google étant centrées sur un « composant de chatbot/de recherche » intégré au système d’exploitation. Rien n’est gravé dans le marbre pour le moment ; le géant californien peut aussi bien choisir de collaborer avec les deux sociétés, comme avec une seule voire même aucune.

Ses grandes annonces concernant l’IA auront lieu le 10 juin prochain, lors de la WWDC, la conférence développeur annuelle d’Apple. En attendant, les nouveaux produits présentés par l’entreprise font de plus en plus allusion à l’intelligence artificielle. Elle a affirmé que son nouveau MacBook Air M3, lancé le mois dernier, était le « meilleur ordinateur portable grand public au monde pour l’IA ».

De même, le prochain iPad Pro, prévu pour cette année, pourrait devenir le premier appareil de l’entreprise axé sur l’IA, indique Mark Gurman.