Depuis janvier Microsoft flirte avec une valorisation à 3 000 milliards de dollars, ce qui en fait l’entreprise la plus précieuse du monde, devant Apple. Toutes ses activités bénéficient de son pari précoce à 13 milliards de dollars sur OpenAI. L’intelligence artificielle dope les résultats du troisième trimestre de l’entreprise, publiés il y a quelques jours.

L’IA, l’IA et l’IA

Un trimestre, trois mois, janvier à février, voilà le laps de temps qu’il a fallu à Microsoft pour générer 61,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 21,9 milliards de dollars de bénéfices nets. Sur un an, ils sont en augmentation de 17 % et 20 %. Comme Meta et Alphabet, Microsoft a dépassé les attentes de Wall Street et peut dire merci à l’IA.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Lors du traditionnel appel aux investisseurs, le directeur général Satya Nadella a été clair, « Azure est devenu une escale pour pratiquement tous ceux qui réalisent un projet d’IA ». Grâce à son accord avec OpenAI, puis avec d’autres, notamment Mistral, Microsoft a les capacités d’empiéter sur la domination d’Amazon Web Services dans le cloud.

La branche a généré 26,7 milliards de dollars en augmentation de 21 %. Le tout a été porté par Azure, en croissance de 31 %. Face à la demande, Microsoft construit tous azimuts des centres de données, France, Japon…

« La demande d’IA à court terme est un peu supérieure à notre capacité disponible », a confié Amy Hood, directrice financière pour justifier la hausse constante d’investissement. Ils sont passés de 11,5 milliards de dollars au trimestre précédent à 14 milliards ce trimestre et devraient encore augmenter.

Satya Nadella aime mettre en avant l’autre produit phare de Microsoft, également dopé à l’IA, également présent dans le cloud, « Microsoft Copilot et la pile Copilot orchestrent une nouvelle ère de transformation de l’IA, favorisant de meilleurs résultats commerciaux dans tous les postes et tous les secteurs d’activité ».

Les chiffres de ventes de Copilot, à 30 dollars l’utilisateur, ne sont pas connus, mais près de 60 % du Fortune 500 l’utiliserait. La branche « Productivité et processus d’entreprise » est en croissance de 12 %, avec un chiffre d’affaires de 19,6 milliards de dollars. À noter la bonne forme constante de LinkedIn, placé dans cette catégorie, avec 10 % de croissance.

Selon les calculs du New York Times, l’IA générative représenterait déjà un cinquième de la croissance de Microsoft. Comme l’anticipe Microsoft, il faudra toutefois avoir les reins solides pour profiter de cette rente.

Même Microsoft a des faiblesses

Une concurrence très importante existe déjà et la technologie est coûteuse à faire fonctionner, les rendements devront être à la hauteur. L’entreprise pointe également que des partenariats peuvent se retourner contre eux. Potentiellement comme OpenAI, à la fois intimement liée à Redmond et indépendante.

La dernière branche de l’entreprise est la seule où une baisse est mentionnée, dans la section vente d’appareils. Elle décroît de 17 %. Windows et la publicité affichent 11 % et 12 % de croissance. L’ensemble est toutefois sauvé par le gaming, avec 62 % de hausse du chiffre d’affaires sur un an. Les 34 millions d’abonnés du Xbox Game Pass ne l’expliquent pas à eux seuls, c’est là un effet naturel du rachat à 69 milliards de dollars d’Activision Blizzard.

L’acquisition la plus importante de l’histoire du jeu vidéo ravive l’une des craintes de Microsoft pour l’avenir : l’importance des autorités de régulations, concurrences ou sur le traitement des données. En Europe et aux États-Unis particulièrement. Le groupe doit aussi se prémunir davantage contre les cyberattaques ou les faiblesses de son système d’information, sources régulières de mésaventures qui nuisent à son image.