ByteDance, la maison mère de TikTok, mise de plus en plus sur le commerce en ligne. Elle prévoit désormais de drastiquement augmenter les activités de TikTok Shop, son service dédié au sein du réseau social.

Une multiplication des activités en 2024

Lancé dans plusieurs pays dont l’Indonésie en 2021 et les États-Unis en 2023, TikTok Shop permet aux créateurs d’étiqueter des produits dans leurs vidéos, afin que les utilisateurs puissent les acheter depuis la plateforme. Les marques peuvent également créer leurs propres portefeuilles de produits, accessibles via leur profil. Aussi, la fonctionnalité dispose d’un onglet dédié permettant de rechercher des articles, d’en découvrir de nouveaux par le biais de recommandations, ainsi que de parcourir différentes catégories et de gérer ses commandes.

L’année dernière, TikTok était en passe d’accumuler environ 20 milliards de dollars de valeur marchande brute mondiale grâce à ce service, l’Asie du Sud-Est contribuant à la majeure partie des ventes réalisées. L’entreprise a maintenant pour ambition de multiplier par dix la taille de son activité de commerce électronique, pour atteindre 17,5 milliards de dollars de volume d’affaires cette année, selon Bloomberg.

TikTok cherche particulièrement à développer ses ventes aux États-Unis et en Amérique latine, où elle prévoit de lancer TikTok Shop dans les mois à venir. Outre-Atlantique, elle a déjà mis des mesures en place pour stimuler son activité, par exemple en offrant des frais de port gratuits et des subventions aux influenceurs qui vendent des produits dans leurs vidéos ou live.

En novembre, grâce aux offres du Black Friday et du Cyber Monday, plus de 5 millions de nouveaux clients américains ont effectué un achat sur TikTok, a indiqué l’entreprise.

Le commerce en ligne, nouvelle activité privilégiée de ByteDance

Le chiffre d’affaires de ByteDance a bondi d’environ 30 % en 2023 pour atteindre plus de 110 milliards de dollars. Le géant chinois compte bien exploiter le commerce en ligne pour continuer de croître. Tandis que Douyin (version chinoise de TikTok) se positionne désormais comme un concurrent direct d’Alibaba ou de JD.com en Chine, TikTok Shop constitue l’une des branches à la croissance la plus rapide de ByteDance.

Aux États-Unis, la société va directement concurrencer Amazon et surtout, ses rivales chinoises Temu et Shein. TikTok Shop dispose néanmoins d’un argument de taille : un réseau social comptant près de 150 millions d’utilisateurs dans le pays. Signe des efforts fournis par l’entreprise, la commission qu’elle prélève sur la plupart des produits va passer de 2 % à 8 % par transaction. À titre de comparaison, celle d’Amazon s’élève à 15 %.

Une ombre au tableau figure tout de même pour TikTok Shop. Le service a également été lancé au Royaume-Uni, où il n’a jamais vraiment percé. Pour l’heure, des projets d’expansion en Europe sont écartés.