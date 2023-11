Alors que les fêtes de fin d’année approchent, les activités des plateformes d’e-commerce s’accélèrent. Aux États-Unis, Amazon continue de largement dominer le secteur, malgré les efforts colossaux déployés par les ...

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, les activités des plateformes d’e-commerce s’accélèrent. Aux États-Unis, Amazon continue de largement dominer le secteur, malgré les efforts colossaux déployés par les nouveaux venus chinois, Shein et Temu.

Amazon, trop puissante ?

Les chiffres de l’analyste des audiences en ligne SimilarWeb sont catégoriques : Amazon reste le leader incontesté du commerce électronique outre-Atlantique. Sur le mois d’octobre, 56 % des 268 millions de visites mensuelles uniques sur la plateforme ont débouché sur des achats. Des chiffres en hausse par rapport à la même période de l’année dernière.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le taux de conversion de Temu et Shein est considérablement moins important. Si le premier a augmenté de quatre fois son nombre de visiteurs uniques en octobre 2023 avec 42 millions, seuls 4,5 % de ces visiteurs ont effectué des transactions sur son site. La tendance est similaire pour Shein. Le détaillant a attiré 28,6 millions de visiteurs uniques mensuels en octobre, soit une hausse de 7,25 % par rapport à l’année précédente. Toutefois, son taux de conversion s’est établi à 4,1 %. Ces chiffres font office d’indicateurs forts pour la période des fêtes, alors que le Black Friday est à quelques jours.

Amazon, qui a organisé un événement Prime durant le mois d’octobre, possède encore de nombreux avantages sur ses concurrents. Les utilisateurs américains choisissent en effet le confort en se rendant sur la plateforme, qui leur propose des délais de livraison incroyablement courts. Sa politique de retour, ainsi que son offre de produits bien plus étendue, représentent également des arguments de taille aux yeux des acheteurs.

Temu et Shein multiplient leurs efforts outre-Atlantique

Temu et Shein ne ménagent pas leurs efforts pour renforcer leur présence outre-Atlantique. Lancé en septembre 2022, le premier a mené des campagnes agressives pour se faire connaître. Une stratégie payante, puisque son application a longtemps trôné en tête du classement des téléchargements sur l’App Store. Pour sa part, Shein a augmenté ses dépenses publicitaires de 60 % sur les deux premières semaines de novembre. Si elles progressent, l’avantage d’Amazon est tel que la surpasser semble impossible.

Leurs origines chinoises font également garder un avantage certain à la firme fondée par Jeff Bezos, dans un contexte géopolitique tendu entre les deux premières puissances mondiales. Washington a d’ailleurs émis des inquiétudes à propos de Temu et Shein et de leurs pratiques parfois obscures.