Temu, l’application de commerce en ligne du chinois Pinduoduo à destination du marché américain, a le vent en poupe. D’après les données de Sensor Tower, une entreprise spécialisée dans l’économie des applications, Temu aurait occupé la première place du classement des téléchargements d'applications, toute catégorie confondue, sur l’App Store et Google Play, du 9 au 20 novembre, aux États-Unis. Une performance qui montre l’engouement des consommateurs américains pour ses services.

Temu sommet des marchés d’applications américains

En voulant concurrencer Shein et Amazon sur le marché américain, Pinduoduo a eu du flair. Temu, lancée le 1er septembre par le géant chinois de l’e-commerce, présente de nombreux articles à prix très réduits, comme peuvent le faire Wish ou AliExpress. L’application propose un large choix de produits « bas de gamme » allant de vêtements et accessoires aux produits pour les animaux de compagnie, en passant par des articles de décoration.

Une dizaine de jours après son déploiement sur le territoire de l’Oncle Sam, Temu se classait déjà 6ème parmi les applications gratuites de shopping sur Android et 9ème dans la même catégorie sur Apple. Au total, elle a été téléchargée plus de 5 millions de fois aux États-Unis, d’après les informations récoltées par Sensor Tower.

Une stratégie bien ficelée

Si Temu, le diminutif pour « Team Up, Price Down », rencontre autant de succès, c’est parce qu’elle répond à de nombreuses attentes des consommateurs américains. L’application bénéficie de la chaîne de production de Pinduoduo construite au cours des 7 dernières années en Chine, qui lui permet de réduire drastiquement les coûts de ses produits.

Elle attire également ses utilisateurs en proposant des jeux mobiles à l’intérieur de sa place de marché. L’un d’entre eux consiste à faire croître un arbre fruitier qui, une fois arrivé à maturité, peut s’échanger contre une caisse de fruits gratuite. Plus une personne fait des achats sur l’application et plus l’arbre grandit rapidement.

Une stratégie commerciale qui a porté ses fruits, en plaçant Temu au sommet des classements des marchés d’applications américains, et qui positionne Pinduoduo comme l’un des leaders chinois du commerce en ligne. Par ailleurs, alors que ses principaux concurrents rencontrent des difficultés en Chine, l’entreprise basée à Shanghai s'est révélée comme la seule à réussir à tirer son épingle du jeu et à continuer de croître.