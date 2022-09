Alors que l’industrie du commerce en ligne en Chine rencontre des difficultés, une entreprise a réussi à tirer son épingle du jeu. Il s’agit de Pinduoduo qui a annoncé, le 29 août, les résultats financiers pour son second trimestre de 2022. Parmi les entreprises chinoises du secteur, elle est la seule à croître.

Pinduoduo, le seul à garder la tête hors de l’eau

La société d’e-commerce spécialisée dans la vente de produits alimentaires affiche (PDF) un chiffre d’affaires d’environ 4,7 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, une augmentation de 36 % par rapport à la même période l’année précédente. Elle a enregistré 1,3 milliard de dollars de bénéfices, une hausse de 335 % sur l’année glissante.

La santé de fer de cette entreprise fondée en 2015 est due, en partie, aux recettes tirées de ses services de marketing en ligne, en offrant des encarts publicitaires aux commerçants, et de ses services de transactions, en facturant des frais sur les ventes au sein de son site. En comparaison du second trimestre 2021, elles ont respectivement augmenté de 39 % et 107 %.

Au cours des derniers mois, la valeur de l’action de Pinduoduo à la Bourse de Nasdaq a grimpé de 67,46 %, passant de 42,65 dollars le titre début avril à 71,42 début septembre.

Une stratégie commerciale qui paye

Si Pinduoduo connaît une telle croissance alors que ses rivaux voient leurs résultats baisser, c’est grâce à sa stratégie tarifaire et la clientèle ciblée. Son site propose de nombreux produits à bas prix et offre la possibilité à ses utilisateurs de faire des commandes groupées. Intégré entièrement à la super application WeChat de Tencent, il permet également de réaliser des achats en gros, auprès des fabricants, afin de réduire les prix de façon considérable.

Paul Pong, directeur général du gestionnaire de fonds Pegasus Fund Managers LTD, explique à Bloomberg que « Pinduoduo profite du fait que les Chinois ne veulent pas dépenser énormément dans des produits haut de gamme. Ils veulent trouver de bonnes affaires. C’est tout naturellement qu’ils vont sur le site de Pinduoduo. ». Il ajoute que « sa surperformance pourrait d’ailleurs se poursuivre tant que la politique de “Zéro Covid” sera en vigueur ».

Ses 880 millions d’utilisateurs annuels et son approche du commerce en ligne lui ont permis d’obtenir les armes nécessaires pour faire face au contexte économique difficile que traversent les entreprises de la tech en Chine. La politique « Zéro Covid » de Pékin a forcé les consommateurs à revoir leurs habitudes de consommation et leur budget. Ils sont d’autant plus intéressés par les plateformes qui leur permettent de stocker de la nourriture en vue de potentiels confinements.

Aujourd’hui, le géant de l’e-commerce représente 13 % du marché chinois. Il est même parvenu à dépasser Alibaba et JD.com, deux leaders du secteur, en nombre d’utilisateurs en 2020. Pour le futur, Pinduoduo a de grandes ambitions, notamment en s’ouvrant au marché américain. La société basée à Shanghai a d’ores et déjà lancé Temu, une application proposant des vêtements et des accessoires de mode à prix réduit, afin de concurrencer Shein sur ce terrain.