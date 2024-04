Nouveau feuilleton dans l’affaire qui oppose Apple à Spotify. Très agacé, le géant suédois du streaming dénonce les agissements de la marque à la pomme, qui a bloqué sa dernière mise à jour au sein de l’Union européenne (UE) ce mercredi 24 avril.

« Apple continue d’enfreindre la loi européenne », fustige Spotify dans un communiqué partagé sur X, anciennement Twitter. Le service a soumis une nouvelle version de son application pour l’App Store européen, qui apporte des informations sur des méthodes de paiement en dehors de l’App Store, sans pour autant inclure de lien.

En effet, Spotify a décidé de ne pas accepter les nouvelles conditions qu’Apple a introduites dans le cadre du Digital Markets Act (DMA). Baptisées Core Technology Fee, elles permettent aux applications d’inclure des méthodes de paiements alternatives, mais introduisent une nouvelle taxe pour les développeurs. Même en l’absence de lien, Apple a refusé la mise à jour de la plateforme.

« Apple continues to break European law,” and unfortunately that means we still can’t give EU consumers the information they need and the choices they deserve in our app. Here’s what we mean. pic.twitter.com/tkcXQkRqLy

— Spotify News (@SpotifyNews) April 24, 2024