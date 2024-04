Spotify teste une fonctionnalité permettant de générer une playlist entière à partir d’une demande en langage naturel. Baptisée AI Playlist, elle n’est pour l’heure disponible que pour les utilisateurs Android et iOS au Royaume-Uni et en Australie, précise le service de streaming musical.

Un gain de temps considérable

L’outil est voué à « favoriser la découverte et la curation musicale » et à permettre aux utilisateurs de « transformer leurs idées les plus créatives en playlists », détaille Spotify dans un billet de blog. L’entreprise expérimente les listes de lecture générées par l’intelligence artificielle (IA) depuis l’année dernière, avec le lancement d’AI DJ. Cette fonction, uniquement disponible en anglais, est en mesure de créer une playlist personnalisée basée sur l’ensemble de l’historique d’écoute de l’utilisateur.

AI Playlist va plus loin. La fonctionnalité mise sur la simplicité en permettant de générer une playlist d’une trentaine de morceaux à partir d’un simple prompt, un gain de temps considérable. Le champ des possibilités est immense, et Spotify ne lésine pas sur les exemples : « Une sélection indie folk pour faire un gros câlin à mon cerveau », « De la musique relaxante pour m’aider pendant la saison des allergies », « une playlist qui me donne l’impression d’être le personnage principal », énumère la firme.

Pour parvenir au résultat, Spotify exploite des grands modèles de langage (LLM) pour comprendre l’intention de l’utilisateur. Elle se sert également de sa propre technologie de personnalisation, basée sur les informations détenues sur l’historique et les préférences de l’auditeur.

Plus l’utilisateur est précis dans sa requête, meilleure sera sa playlist, poursuit Spotify. Elle recommande des prompts combinant le genre, les artistes et la décennie voulus. Il est ensuite possible d’ajuster la liste, en supprimant des morceaux ou en affinant le prompt, des fonctionnalités inaccessibles avec AI DJ.

L’IA va aussi être déployée dans les podcasts

Pour l’heure, le numéro 1 du streaming musical n’a pas révélé quand AI Playlist serait déployé à plus grande échelle. Il n’est pas à exclure que la fonctionnalité soit intégrée dans le futur abonnement « Supremium ». Plusieurs enquêtes suggèrent que cette offre plus onéreuse comprendra l’accès à l’audio sans perte ainsi qu’à davantage d’heures d’écoute de livres audio.

Daniel Ek, PDG de Spotify, a déjà évoqué d’autres stratégies pour tirer profit de l’IA au sein de la plateforme, notamment dans le domaine des podcasts. La traduction et le résumé du contenu audio sont envisagés.

Spotify compte plus de 600 millions d’utilisateurs mensuels actifs, dont 236 millions d’abonnés payants. Un montant qui rapproche le service de son objectif fixé à 1 milliard d’utilisateurs à l’horizon 2030.