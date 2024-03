Spotify annonce la hausse prochaine de ses tarifs au sein de l’Hexagone. Une décision justifiée par la taxe imposée par le gouvernement sur les plateformes de streaming musical.

La « taxe streaming » remise en question par Spotify

Le géant suédois n’y va pas par quatre chemins. « En clair, tous les utilisateurs français verront leur abonnement augmenter », révèle-t-il dans un billet de blog adressé à ses clients français. Cette augmentation sera instaurée en réponse à la « taxe streaming » mise en place depuis le 1er janvier.

Les plateformes Spotify, mais également Deezer, Apple Music ou YouTube Music doivent en effet verser 1,2 % de leurs revenus afin de financer le Centre national de la musique (CNM), instance créée en 2020 pour soutenir la filière musicale française. « Spotify est tenu de reverser environ deux tiers de chaque euro généré par la musique aux détenteurs de droits et au gouvernement français », indique le service de streaming.

« Bien entendu, il s’agit là d’un montant considérable qui ne permet pas d’assurer la viabilité de l’entreprise. Comme nous le disons depuis longtemps, nous ne pouvons tout simplement pas absorber des taxes supplémentaires », poursuit-il.

La société émet également des préoccupations quant à l’utilité de cette contribution pour les artistes. « Notre inquiétude, en plus de ce qui équivaudrait à un double paiement de notre part, est que cette taxe n’ira pas directement aux artistes, et qu’elle n’aura pas de résultat tangible visible par les fans ; au contraire, elle se fera simplement aux dépens des auditeurs et créera un intermédiaire supplémentaire : le CNM », déplore-t-elle.

Désinvestissements en France

Lorsque le gouvernement a annoncé le déploiement de cette nouvelle contribution, Antoine Monin, directeur général de Spotify France, a fait savoir que la plateforme allait « désinvestir » dans le pays.

Elle s’est depuis exécutée, en retirant notamment son soutien financier aux Francofolies de la Rochelle et au Printemps de Bourges. « Même après avoir pris la décision difficile de réduire notre budget marketing pour les artistes et notre soutien aux festivals de musique français – qui est un moyen essentiel pour Spotify de continuer à générer des centaines de millions d’euros pour l’industrie de la musique – cela continue d’entraver notre capacité à opérer en France », argumente l’entreprise.

Spotify n’a pour le moment pas indiqué de modalités sur la hausse des prix, mais a spécifié que les utilisateurs seraient tenus au courant « dans les prochaines semaines ». Actuellement, les forfaits de Spotify Premium en France oscillent entre 5,99 et 17,99 euros mensuels.