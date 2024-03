Et si le vrai concurrent de Spotify était YouTube ? On pourrait le croire si l’on se fie à la dernière nouveauté lancée par l’entreprise suédoise. Aux Royaume-Uni, Spotify s’essaye à la vidéo, avec la création d’une section destinée aux contenus éducatifs.

« Beaucoup de nos utilisateurs utilisent quotidiennement des podcasts et des livres audio pour leurs besoins d’apprentissage (…) et après avoir construit les meilleures offres de musique personnalisée et de podcasts, nous sommes impatients d’explorer le potentiel de l’apprentissage par la vidéo, » s’enthousiasme Babar Zafar, vice-président du développement produit de Spotify.

Car si la musique est gratuite, tout comme les podcasts et les livres audio… Les utilisateurs vont devoir payer pour accéder à ces vidéos, qu’ils aient déjà un abonnement ou non. Ils auront cependant la possibilité de suivre gratuitement deux leçons avant de payer pour accéder au reste des contenus. Les tarifs commencent à partir de 20 £, et vont jusqu’à 80 £ selon la formation sélectionnée. Pour les créateurs, le modèle fonctionne sur la base d’un partage de revenus.

Il s’agit de la seconde incursion dans la vidéo depuis le début du mois pour Spotify. Quelques jours plus tôt, le service de streaming lançait, en beta, des clips musicaux. Sur YouTube, les 30 vidéos les plus vues sont des clips, comptant au moins 3,5 milliards de lectures. Entre la rétention et le gain d’utilisateur, tout comme le développement de son offre, Spotify s’engage dans une voie qui pourrait lui faire prendre une autre dimension.