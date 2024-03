Dans son quatrième rapport annuel, Loud & Clear, Spotify annonce avoir distribué plus de redevances que jamais en 2023. La plateforme de streaming salue notamment une industrie musicale plus diverse, avec plus d’artistes pouvant bénéficier de revenus conséquents.

Plus de diversité

Au total, Spotify a versé plus de 9 milliards de dollars de redevances aux artistes, un chiffre qui a triplé au cours des six dernières années. La plateforme a distribué 48 milliards de dollars depuis sa création.

Le nombre d’artistes ayant généré au moins 1 million, 100 000 ou 10 000 dollars a quant à lui triplé depuis 2017. La diffusion en contenu a ainsi mis fin à une période durant laquelle la musique était dominée par quelques superstars, a argumenté Bryan Johnson, chargé des partenariats avec les artistes et l’industrie chez Spotify. « Le secteur n’a jamais été aussi peu dominé, avec davantage d’artistes ayant une véritable opportunité et la possibilité de gagner de l’argent grâce à leur art », détaille le service. Une tendance qui s’explique, selon lui, par l’essor du streaming.

Près de la moitié du total des redevances, soit 4,5 milliards de dollars, a été versée aux labels et artistes indépendants. De même, 80 % des groupes ayant touché plus d’1 million de dollars annuels ne disposent d’aucun morceau ayant atteint le Top 50 mondial.

« À l’ère du streaming, les palmarès ne sont pas assez vastes pour présenter tous les artistes qui rencontrent le succès. Les goûts des fans sont plus diversifiés, et une plus grande réserve de redevances signifie plus de revenus pour un plus grand nombre d’artistes », indique la plateforme. Enfin, près de la moitié des artistes qui généraient plus de 10 000 dollars sur Spotify en 2017, en obtiennent désormais plus de 50 000.

Changements dans le système de redevance

En novembre dernier, l’entreprise suédoise annonçait d’importants changements à son système de redevance, notamment pour lutter contre le « streaming artificiel ». Les morceaux n’atteignant pas le seuil minimum de 1 000 écoutes annuelles ne peuvent plus prétendre à aucun paiement.

Peinant à devenir rentable malgré une hausse constante d’abonnés, Spotify a considérablement réduit ses pertes au cours du dernier trimestre 2023. La plateforme cible le milliard d’utilisateurs d’ici à 2030.

En France, le prix de tous les abonnements à Spotify va augmenter dans les prochaines semaines. Une décision prise à la suite de la « taxe streaming » imposée par le gouvernement, dont l’objectif est de financer le Centre national de musique.