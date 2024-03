Le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) a sorti ses chiffres 2023. Le marché de la musique a réalisé un chiffre d’affaires de 968 millions d’euros en France, pour une hausse annuelle de 5,1 %. Le secteur, en croissance depuis sept années consécutives, continue d’être propulsé par les usages numériques qui augmentent de 8,8 %, TikTok ayant connu la croissance de consommation la plus importante.

Les 16 à 64 ans ont écouté de la musique sur le réseau social de ByteDance en moyenne 1 h 40 par semaine, ce qui représente une hausse de 30 minutes par rapport à 2022. Cette durée grimpe à 4 h 10 pour les 16 à 24 ans, avec une augmentation plus faible que les 16-64, de 15 minutes. Ces derniers ont dans le même temps baissé leur consommation sur les plateformes de streaming par abonnement de 30 minutes.

« Les revenus générés par TikTok ne correspondent pas à l’usage massif de la musique par ses utilisateurs. Ils sont inférieurs à ceux des autres plateformes de contenus vidéos et se situent aux antipodes des rémunérations versées par les services de streaming audio, de loin principales sources de rémunération pour les artistes et les producteurs », pointe le rapport du SNEP.

E-commerce : une hausse de 48 % en 4 ans

Le streaming par abonnement a connu une hausse du chiffre d’affaires de 9,2 % pour atteindre 610 millions d’euros. « C’est la première fois de leur histoire que les revenus du streaming ne connaissent qu’une croissance à un chiffre », pointe auprès des Echos Alexandre Lasch, le directeur général du SNEP.

Bien que les ventes physiques soient en baisse de 1,2 %, elles restent appuyées par un réseau de distribution propre à la France. Les enseignes comme FNAC, les espaces culturels Leclerc et Cultura n’ont pas de véritable équivalent dans les autres pays européens. Toutefois, la part des ventes en e-commerce continue d’augmenter avec + 48 % en 4 ans, avec 44 millions de ventes en 2019 et 65 millions en 2023 d’euros. Sur la même période les « boutiques d’artistes » en ligne ont quadruplé leur chiffre d’affaires, passant de 2 millions à 8 millions d’euros.

Les moins de 35 ans sont les premiers acheteurs de supports physiques alors qu’ils sont également les plus actifs sur le streaming vidéo. Ils représentent 54 % des acheteurs de vinyles et 43 % des acheteurs de CD, juste devant les 45 à 64 ans (29 % et 37 %). « Les amateurs de musique les plus actifs le sont à travers tous les usages, qu’il s’agisse de l’acquisition des supports ou du streaming », souligne le rapport.