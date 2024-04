Netflix continue sur sa lancée en enregistrant une importante croissance au premier trimestre 2024, surpassant de loin les prédictions de Wall Street. Plus que jamais, la plateforme s’impose comme le numéro 1 du streaming mondial.

Netflix a augmenté son revenu moyen par utilisateur

Le service a enregistré 9,3 millions d’abonnés supplémentaires sur la période janvier – mars. Il a en outre généré un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 9,3 milliards de dollars, soit une hausse de 15 % par rapport à la même période de l’année dernière. Netflix compte désormais près de 270 millions d’abonnés dans le monde, surpassant de loin la concurrence qui peine à atteindre la rentabilité. En difficulté en 2022, l’entreprise atteint aujourd’hui des sommets.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

En plus d’avoir su capitaliser sur des séries à succès comme Le problème à Trois Corps ou Griselda, la plateforme a su drastiquement augmenter son revenu moyen par utilisateur. La fin du partage de mot de passe, initiée en 2023, compte pour beaucoup dans cette tendance.

De même, son offre soutenue par la publicité a enregistré une hausse de 65 % par rapport au trimestre précédent. Sur les marchés où elle est disponible, 40 % des nouveaux abonnés choisissent cette option, indique Netflix. La firme s’efforce en outre d’optimiser et d’améliorer ses offres pour les annonceurs, une stratégie visiblement payante.

« Aucune société de divertissement n’a jamais programmé à cette échelle et avec cette ambition auparavant », se félicite le groupe dans sa lettre adressée aux investisseurs.

Une (petite) ombre au tableau

Malgré des résultats au-delà des attentes, les actions de Netflix ont chuté de 4,7 % après la publication des résultats, après avoir augmenté de 30 % cette année. En cause, l’annonce de la fin de la communication sur le nombre d’abonnés dès le premier trimestre 2025. Cette donnée est un indicateur clé pour les plateformes de streaming depuis des années, rapporte Variety.

Netflix considère désormais l’engagement comme la mesure la plus parlante. « À nos débuts, lorsque nous n’avions que peu de revenus ou de bénéfices, la croissance du nombre de membres était un indicateur fort de notre potentiel futur. Aujourd’hui, nous générons des bénéfices et des flux de trésorerie très importants. Nous développons également de nouvelles sources de revenus, telles que la publicité et notre fonction de membre supplémentaire, de sorte que les adhésions ne sont qu’une composante de notre croissance », argumente la firme.

Les investisseurs ne semblent, pour l’heure, pas convaincus. Pour sa part, Netflix s’attend à ce que sa croissance perdure, avec une hausse estimée entre 13 et 15 % sur l’année entière.