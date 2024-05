« Très bon mail qui explique pourquoi je veux que nous fassions ça… » écrit en 2019 Satya Nadella, directeur général de Microsoft, à Amy Hood, directrice financière, un peu plus d’un mois avant l’officialisation d’un investissement d’un milliard de dollars dans OpenAI. Le message transféré émane d’un autre haut cadre, Kevin ...

« Très bon mail qui explique pourquoi je veux que nous fassions ça… » écrit en 2019 Satya Nadella, directeur général de Microsoft, à Amy Hood, directrice financière, un peu plus d’un mois avant l’officialisation d’un investissement d’un milliard de dollars dans OpenAI. Le message transféré émane d’un autre haut cadre, Kevin Scott, vice-président exécutif de l’IA et directeur de la technologie du groupe et est intitulé « réflexion sur OpenAI ».

Le mail original de Scott, destiné à Satya Nadella et Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, a été dévoilé par la justice américaine mardi. Le juge Amit Mehta chargé du procès antitrust du département de la Justice contre Google, dans le domaine des moteurs de recherche, a autorisé sa publication la semaine passée. Il avait été l’objet de questions posées un an plus tôt à Satya Nadella lors de son audition.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Son contenu est riche d’enseignement sur les motivations du premier investissement de Microsoft dans OpenAI. Investissements qui se montent désormais à 13 milliards de dollars avec une incorporation des technologies du champion de l’IA générative dans de nombreux produits Microsoft comme Copilot.

Dans les parties visibles du mail, Kevin Scott exprime ses inquiétudes sur les efforts de Google dans l’IA. Il rapporte que les équipes de Microsoft ont tenté de reproduire une version de la dernière IA de son concurrent avec des résultats jugés préoccupants, « Cela nous a pris environ 6 mois pour entraîner le modèle parce que notre infrastructure n’était pas à la hauteur de la tâche ».

Microsoft a su surpasser son retard grâce à OpenAI

Le texte éclaire les impressionnants efforts en cours de Microsoft pour faire pousser des centres de données optimisés pour l’IA partout à travers la planète. « Ce qui est intéressant dans ce que font OpenAI, DeepMind et GoogleBrain [ndlr : DeepMind a été racheté par Google en 2014 et a plus récemment fusionné avec Brain], c’est l’ampleur de leur ambition, et la façon dont cette ambition oriente tout » observe admiratif le directeur de la technologie. Il énumère ensuite comment tout est tourné vers l’IA : centre de données, puces, architectures système, réseaux…

Aujourd’hui Microsoft est l’entreprise la plus valorisée du monde. Sans avoir pris le pas sur les activités traditionnelles du groupe, l’IA et le cloud associés sont identifiés comme des moteurs de croissances dans les derniers résultats. Une technologie obtenue grâce au partenariat noué avec OpenAI puisque contrairement à Google, ou Meta, Microsoft ne propose pas sur le marché d’IA « faite maison ».

Dans un aveu d’échec, Kevin Scott reconnaissait que si Microsoft dispose de personnels brillants, « les équipes chargées de l’apprentissage en profondeur au sein de chacune de ces grandes équipes sont très réduites, et leurs ambitions ont également été limitées ». De fait, en juin 2019, Redmond accuse « plusieurs années de retard sur la concurrence » sur le machine learning. La solution arrive un mois après sous le nom d’OpenAI.

En ce qui concerne Google, les plaidoiries finales de son procès antitrust ont lieu en cette fin de semaine et le verdict est attendu dans l’année.