Netflix signe un retour en force et distance la concurrence. Le service de streaming a gagné 13 millions d’abonnés supplémentaires au quatrième trimestre 2024, égalant son niveau de croissance atteint durant la pandémie.

Stratégie payante

Le chemin a été long. Après une année 2022 en dents de scie avec la première perte d’abonnés de son histoire, la plateforme affiche désormais une santé détonante. Elle compte 260 millions d’abonnés à travers le monde, tandis que son bénéfice d’exploitation a grimpé à 1,5 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 550 millions de dollars un an plus tôt. Une performance attribuée à des revenus plus élevés et à des dépenses « inférieures aux prévisions ».

« Comme l’a montré Netflix, le streaming peut aussi être une activité très saine », lance l’entreprise dans une lettre adressée à ses actionnaires. Ses concurrents, eux, peinent à franchir le seuil de rentabilité et à se redresser dans un contexte économique incertain.

La stratégie de Netflix, qui a réalisé d’importants investissements cette dernière année pour améliorer la qualité de son catalogue, s’avère payante. La fin du partage de comptes déployée au cours de 2023 porte ses fruits, tandis que ses offres publicitaires gagnent en popularité. Elles comptent pour 40 % de toutes les inscriptions dans les marchés où elles sont disponibles.

« Netflix a déjà gagné la guerre du streaming et ce type de résultats solides, en particulier par rapport à ses pairs du streaming, incarnent la victoire », analyse Jeffrey Wlodarczak, analyste chez Pivotal Research Group, auprès de Reuters.

Netflix mise sur son activité publicitaire

Le service souhaite poursuivre sur cette voie, en continuant d’améliorer son activité publicitaire et en proposant du contenu davantage qualitatif. Dans ce sens, il annonce la suppression de son abonnement standard au Royaume-Uni et au Canada. Les utilisateurs seront contraints d’opter pour l’offre publicitaire moins onéreuse ou le forfait premium. La firme précise qu’elle sera également retirée d’autres pays, sans spécifier lesquels.

En parallèle, Netflix a conclu un accord sur dix ans à hauteur de 5 milliards de dollars avec World Wrestling Entertainment, firme spécialisée dans l’organisation de compétitions de catch. Une initiative qui la fait un peu plus pénétrer dans la diffusion d’événements sportifs en direct. En séduisant potentiellement des millions de fans, le service sera en mesure de stimuler son offre soutenue par la pub.

Netflix a également signé une diversification réussie, l’engagement sur ses jeux mobiles ayant triplé l’année passée. En 2022, moins d’1 % de ses utilisateurs expérimentaient son offre gaming. « Nous abordons l’année 2024 avec une bonne dynamique », garantit l’entreprise.