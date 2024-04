Chaque semaine, Nielsen dévoile le classement des dix émissions les plus regardées aux États-Unis, avec leur part d’audience au sein des différents canaux de diffusions. Bloomberg a analysé trois années de rapports, soit 166 documents hebdomadaires, pour faire son propre classement. Netflix perd peu à peu son monopole, mais garde sa place d’acteur principal.

Entre mars 2021 et mars 2024, les rediffusions de séries traditionnelles comme NCIS et Grey’s Anatomy enregistrent les plus grandes audiences, arrivant respectivement en première et troisième positions du classement. La première série originale d’une plateforme de streaming arrive en septième position, il s’agit de Stranger Things.

Si les séries traditionnelles ont le vent en poupe, elles le sont grâce aux plateformes de streaming. Huit émissions du top 10 de Bloomberg doivent la majeure partie de leur audience à Netflix. C’est le cas d’Esprits Criminels et de Suits qui se sont retrouvés dans les classements hebdomadaires de Nielsen lorsqu’elles étaient diffusées sur Netflix.

Par ailleurs, en changeant d’échelle et en prenant les 100 contenus les plus regardés en streaming, 53 % sont des productions originales, 31 % des droits acquis et 16 % des films. Au-delà de Stranger Things, les séries originales qui se hissent dans ce classement sont Manifest, Ozark, Virgin River, Mercredi, The Crown, La Chronique des Bridgerton, Cobra Kai, Love is Blind et You. Toutes sont disponibles sur Netflix.

Bien que le géant du streaming ait subi en 2022 la première perte d’abonnés depuis 10 ans, et qu’il soit pointé pour des contenus jugés décevants, Netflix demeure la plateforme la plus populaire. Sur les trois dernières années, elle a généré plus de 75 % des audiences du top 10 de Nielsen. Toutefois, elle rassemblait auparavant quasiment à chaque fois tous les titres du top 10.

L’érosion de la domination de Netflix est notamment due au rachat de certaines licences par des concurrents. Au niveau du cinéma, Netflix n’a jamais dominé les audiences. Les films les plus regardés sont des dessins animés produits par Disney : Encanto, Moana et Luca.

Par ailleurs, YouTube a dépassé Netflix en nombre d’heures de visionnage. Cette croissance est notamment alimentée par l’usage de la plateforme de Google directement sur la télévision. En 2021, YouTube pesait pour près de 6 % des audiences TV. Le chiffre a grimpé à 9 % en mars 2024, ce qui fait de YouTube le service vidéo le plus populaire du petit écran. Un autre acteur gratuit est également en train de grimper dans les classements américains : Tubi. Appartenant à la Fox Corporation, la plateforme propose des films et séries télévisées.