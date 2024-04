Le service de diffusion en direct va déployer un flux similaire à TikTok pour tous ses utilisateurs mobiles avant la fin du mois d’août. Il rejoint ainsi la longue liste des plateformes ayant copié le format de courtes vidéos et de scroll infini de l’application chinoise.

Un feed scindé en deux

En test depuis le mois d’août, la fonctionnalité est enfin lancée officiellement par Twitch. Détaillé dans un direct Patch Notes ce mardi 16 avril, le Discovery Feed sera scindé en deux. La première partie, baptisée Live Feed, affichera des séquences en direct provenant des comptes actuellement en live. Il mélangera des profils suivis par l’utilisateur, ainsi que des recommandations par l’algorithme de Twitch, en fonction de l’historique de visionnage.

« La majorité de nos téléspectateurs souhaitent découvrir de nouveaux contenus, mais ce n’est pas facile à faire pour l’instant sans passer beaucoup de temps à parcourir les flux ou à regarder des publicités. Le but est de vous aider à trouver rapidement quelque chose à regarder sans avoir à regarder une publicité avant de savoir si le contenu va vous plaire », a expliqué Jess Sung, manager produit de Twitch, lors de l’annonce du déploiement du feed.

La plateforme permet déjà aux créateurs d’extraire de courtes séquences de leurs directs pour les présenter sur leurs pages, sous le nom de Clips. Le second fil les mettra en avant pour permettre aux utilisateurs de visionner les moments forts des streams. Point important, ce feed, nommé Clips Feed, indiquera si un créateur est en live, de manière à ce que l’usager puisse directement rejoindre la session.

Des publicités seront diffusées dans le fil, il suffira de scroller pour les faire défiler et passer à la vidéo suivante.

La norme TikTok

L’introduction de cette fonctionnalité va s’inscrire dans le cadre d’une mise à niveau majeure de l’application mobile de Twitch. Le Discovery Feed en deviendra la page d’accueil.

Après Netflix, Instagram, Snapchat, Spotify ou plus récemment LinkedIn, Twitch se tourne aussi vers la norme instaurée par TikTok : la courte vidéo. Une tendance qui semble de plus en plus partie pour s’installer, tant elle permet aux réseaux sociaux de captiver l’attention des utilisateurs et d’augmenter leur engagement.

En octobre, Twitch, détenu par Amazon, lançait les stories pour ses créateurs, leur permettant de garder un lien avec leur communauté en dehors des directs. Avec le Discovery Feed, elle leur offre un moyen supplémentaire d’attirer des utilisateurs directement depuis son application.