Huawei continue sur sa lancée et enregistre une augmentation record de ses revenus sur le premier trimestre 2024. La société semble avoir définitivement digéré les sanctions américaines.

Huawei a prouvé sa résilience

Le bénéfice net de Huawei a augmenté de 564 % sur la période allant de janvier à mars, pour s’établir à 2,71 milliards de dollars, d’après une déclaration réglementaire consultée par Reuters. Son chiffre d’affaires global a grimpé de 37 %.

« La numérisation, l’intelligence et la décarbonisation » ont contribué à cette croissance, a indiqué un porte-parole de l’entreprise. Les performances de ses différentes unités n’ont pas été détaillées. « L’industrie et les marchés mondiaux resteront en proie à l’incertitude jusqu’à la fin de l’année 2024. Cependant, nous mettons continuellement en place des mécanismes pour assurer la continuité des activités à l’échelle mondiale et des opérations agiles », a précisé Huawei.

L’année dernière, le géant chinois a enregistré la croissance la plus rapide de son chiffre d’affaires en quatre ans. Une performance en partie attribuée à ses nouvelles activités comme le développement de composants pour véhicules connectés. Son système d’aide à la conduite est déjà très prisé par les constructeurs automobiles chinois.

Ce trimestre réussi prouve que Huawei a su rebondir après une période difficile, séquelles des sanctions américaines qui lui sont infligées depuis 2019. Le groupe s’impose désormais comme un symbole de la détermination de la Chine à outrepasser les nombreuses restrictions de Washington.

Un nouveau smartphone équipé d’une puce chinoise

La sortie du premier smartphone 5G de la firme en 2023 a également contribué à stimuler sa croissance. L’appareil est directement venu concurrencer Apple qui avait gagné du terrain dans le pays. Ainsi, la part de la marque à la pomme sur le marché chinois est tombée à 15,7 % au premier trimestre, contre 19,7 % un an plus tôt. Les ventes de Huawei, elles, ont augmenté de 70 %, selon le cabinet d’études Counterpoint.

Au début du mois, Huawei a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones Pura 70 avec une puce légèrement améliorée. Elle a été fabriquée par le principal fondeur chinois, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Une réussite pour le secteur chinois, qui montre sa capacité à maintenir la production de semi-conducteurs avancés malgré les lourdes sanctions américaines. Le Pura 70 a été en rupture de stock seulement deux jours après son lancement.

Malgré un immense succès en Chine, les restrictions pèsent sur le succès de Huawei à l’international. Cela explique la concentration des efforts sur le marché intérieur, en misant notamment sur le secteur automobile et les semi-conducteurs.