Twitch se met aux stories. Avant son événement TwitchCon qui se tiendra à Las Vegas, la plateforme a annoncé le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité, aujourd’hui prisée par beaucoup de ...

Twitch se met aux stories. Avant son événement TwitchCon qui se tiendra à Las Vegas, la plateforme a annoncé le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité, aujourd’hui prisée par beaucoup de créateurs sur les réseaux sociaux.

Un format de 48 heures

Démocratisées par Snapchat en 2013, les stories ont depuis cartonné sur Instagram et Facebook. Le format, qui consiste à publier des posts éphémères pour ses abonnés, est désormais monnaie courante sur la plupart des grands réseaux sociaux. La plateforme de streaming Twitch a décidé, elle aussi, de l’introduire sur la version mobile de son application.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Dans un billet de blog présentant la fonctionnalité, Eduardo Fenili, chef de produit de la plateforme, annonce l’arrivée des stories afin de permettre aux créateurs de rester connectés avec leur audience en dehors de leurs sessions de stream. « Vous avez créé une communauté fidèle sur Twitch et vos fans vous suivent probablement sur d’autres plateformes. Mais vous nous avez dit que le fait d’essayer de vous connecter avec eux par le biais de plusieurs services limite votre portée et peut donner l’impression d’être déconnecté de vos expériences partagées sur Twitch », écrit-il.

Les partenaires et les affiliés qui ont diffusé au moins une fois pendant 45 minutes ou plus au cours des 30 derniers jours peuvent publier des stories sur la plateforme. Elles sont visibles par tous leurs followers et abonnés. Contrairement à la majorité des réseaux sociaux, Twitch fait le choix d’autoriser des publications qui restent en ligne 48 heures et non pas 24, « parce que nous voulons donner à vos followers plus de temps pour voir chaque message unique ».

Garder le lien avec sa communauté

L’objectif principal est de permettre aux créateurs d’échanger avec leur audience en dehors des diffusions en direct, sans pour autant passer par une plateforme concurrente.

Twitch encourage ses créateurs à poster du contenu varié dans leurs stories, qu’il s’agisse de leur « petit-déjeuner » ou d’informations plus professionnelles comme leurs prochains streams, etc. L’entreprise a également indiqué avoir mis en place des « mesures d’analyse automatisées » pour empêcher la publication de contenus nuisibles. Les stories doivent respecter les conditions d’utilisation de Twitch, les spectateurs pourront d’ailleurs signaler les contenus enfreignant les normes de sécurité.

À voir si le format fonctionne sur la plateforme de streaming. Les stories n’ont pas toujours été synonymes de succès pour certains réseaux sociaux. LinkedIn, tout comme X (anciennement Twitter), ont abandonné l’outil à cause de ses mauvaises performances.