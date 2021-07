En mars 2020, Twitter dévoilait son propre format de stories. Baptisée "Fleets", cette fonctionnalité ne semble malheureusement pas avoir réussi à convaincre les utilisateurs de la plateforme. C'est pourquoi le réseau social américain a annoncé qu'elle y mettrait un terme dès le 3 août 2021.

Le format stories est incontournable sur la plupart des réseaux sociaux, et tout particulièrement sur Snapchat et Instagram. Mais ce qui fonctionne pour les uns, ne marche pas toujours chez les autres. Voilà une leçon que Twitter vient d'apprendre à ses dépens.

Avec Fleets, l'oiseau bleu souhaitait s'aligner sur ses concurrents en donnant la possibilité à ses usagers de publier des contenus d'une durée de vie de 24 heures, dans une interface dédiée se trouvant hors du fil d'actualité. Il espérait notamment qu'au travers de cette fonctionnalité, les utilisateurs encore trop timides pour prendre la parole sur la plateforme puissent enfin le faire sans pour autant s'engager de manière trop importante.

Les premiers résultats de Fleets se sont révélés encourageants. Après seulement quelques semaines de test au Brésil, Twitter constatait "moins d'abus sur les Fleets que sur les tweets classiques car un faible pourcentage d'entre eux était signalé chaque jour". Fort de cette première réussite, le réseau social a rapidement étendu ce format à plusieurs pays dans le monde. L'Inde y a eu le droit au mois de juin 2020, quand la France et le Japon l'ont accueilli au mois de novembre de la même année. Et malgré un ralentissement de son déploiement en raison de problèmes techniques, la fonctionnalité a tout de même continué son bout de chemin jusqu'à avoir droit à des tests publicitaires.

Malgré tout, il semblerait que les résultats de Fleets n'aient pas été à l'espérance de Twitter. De fait, l'entreprise a décidé d'arrêter complètement ce format dès le 3 août 2021. Kayvon Beykpour, responsable des produits grand public du réseau social, a expliqué que cette décision avait été prise en raison d'un manque d'activité de la part des usagers sur ce format.

We’re winding down Fleets on August 3. We weren’t seeing the impact we’d like to see from a big bet, so we’re going to pivot our focus elsewhere 🧵 https://t.co/5aAXh7Y9a3

