Dan Clancy, le nouveau PDG de Twitch, est revenu sur l’avenir de la plateforme dans un entretien téléphonique accordé à plusieurs médias depuis son domicile à Washington. Il a notamment défendu les récentes suppressions d’emplois comme une action nécessaire pour la viabilité de l’entreprise.

Attirer davantage de marques pour être rentable

Mi-mars, Emmett Shear, PDG historique de Twitch depuis 10 ans, a démissionné pour se recentrer sur sa vie familiale et a laissé sa place à Dan Clancy. Le cinquantenaire a rejoint Twitch en 2019 en tant que vice-président de l’expérience des créateurs et la communauté. Auparavant, il a passé quatre années dans une fonction similaire chez Nextdoor, neuf ans chez Google en tant que directeur principal de recherche, et près de cinq ans à la NASA dans des postes de recherches.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Lors de sa prise de fonction à Twitch, Dan Clancy a annoncé une suppression de 400 emplois, soit 7 % des employés. L’ancien scientifique se justifie dans l’entretien rapporté par Bloomberg, « Il s’agissait des bonnes décisions pour aider à gérer cette entreprise à long terme pour les créateurs. (…) En fin de compte, nous sommes là pour les créateurs ».

Dan Clancy devait surtout réduire les pertes de Twitch. La plateforme, achetée presque un milliard de dollars par Amazon en 2014, n’a jamais été rentable. Malgré 2,5 millions de téléspectateurs et 90 000 diffusions en direct en moyenne, elle ne parvient pas à attirer suffisamment d’annonceurs. Pour inverser la tendance, Dan Clancy a déclaré vouloir lancer des produits pour aider les marques à tirer davantage de valeur de Twitch. « Cela permettra d’augmenter les revenus des créateurs (…) Il s’agit de faire grossir le gâteau » ajoute-t-il.

En septembre 2022, l’entreprise avait annoncé une réduction des revenus des créateurs les plus importants. Sur Twitch, lorsqu’un utilisateur s’abonne à une chaîne, une partie de la somme va au créateur, une autre à la plateforme. Les streamers les plus importants recevaient une part plus conséquente de ces revenus : 70 % sur chaque abonnement. Cette part passera à 50 %, à partir de 100 000 euros de revenus annuels, dès le mois de juin.

Concernant l’avenir de Twitch et sa rentabilité, Dan Clancy est optimiste : « Il semble que notre activité soit durable à long terme ». Pour lui, les personnes qui consultent des diffusions en direct sur TikTok, YouTube ou encore Instagram finissent tous par venir sur Twitch, « Les gens ne se contentent pas de laisser des commentaires et de se déconnecter (…) Ils interagissent en direct et de manière synchrone. C’est très différent d’une plateforme comme TikTok. »