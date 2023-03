Un départ supplémentaire à la tête d’une filiale d’Amazon ! Emmett Shear, PDG et cofondateur de l’ancêtre de Twitch, Justin.Tv, a annoncé ce jeudi 16 mars qu’il allait quitter son poste. Il sera remplacé par Dan Clancy, actuel vice-président de l'expérience des créateurs et de la communauté chez Twitch.

Emmett Shear est passé de directeur technique à PDG de Twitch en quelques années

Dans une déclaration, Emmett Shear a exprimé sa gratitude pour son temps passé chez Twitch, affirmant que « ce fut un honneur et un privilège de travailler aux côtés d'une équipe aussi talentueuse et de voir la communauté se développer en ce qu'elle est aujourd'hui ». Sa décision de quitter la plateforme est motivée par sa paternité récente.

Dans la même catégorie Netflix voudrait prendre son indépendance dans le domaine de la publicité

C’est une histoire de 16 ans qui se termine entre la plateforme de streaming et son PDG. Justin Kan, Emmett Shear, Michael Seibel et Kyle Vogt ont fondé Justin.tv en mars 2007, une plateforme de streaming vidéo en direct qui permettait aux utilisateurs de diffuser leur vie en temps réel. Il a fallu seulement quelques mois pour qu'elle prenne de plus en plus d’ampleur jusqu’à atteindre les 30 millions d’utilisateurs uniques chaque mois en 2011. C’est cette année-là que Justin.tv se rebaptise en Twitch Interactive, synonyme d’une focalisation sur les jeux vidéo en streaming. Une évolution qu’Emmett Shear a suivie en passant de directeur technique de Justin.tv à PDG de Twitch en 2013. Soit un an, avant qu’Amazon rachète l’entreprise pour un montant d’un milliard de dollars.

Dan Clancy, un choix logique ?

Dan Clancy prendra la relève le 1er avril. Le cinquantenaire est chez Twitch depuis plus de trois ans et a été embauché à l'origine comme vice-président de l'expérience des créateurs et de la communauté. Cette décision n’est pas surprenante, il était déjà très impliqué dans les opérations quotidiennes de l'entreprise. En septembre dernier, c’est Dan Clancy qui avait pris la parole dans une lettre à la communauté après les changements controversés sur la répartition des revenus sur la plateforme.

Le futur PDG a tenu à remercier dans un communiqué son « partenaire » de lui donner la main, « Emmett a consacré 16 ans à la construction de Twitch, à la promotion de notre mission, à l'inspiration et à l'habilitation de chacun d'entre nous à servir cette incroyable communauté ».

La démission d'Emmett Shear de Twitch s'inscrit dans une tendance plus large au sein d'Amazon depuis l'arrivée du nouveau PDG Andy Jassy en 2021. L’année dernière, les cadres supervisant le groupe de recherche et de développement d'Alexa et de matériel d'Amazon, connu sous le nom de Lab126, ont quitté l'entreprise. En juillet 2022, Jay Carney, responsable des politiques publiques, a annoncé son départ pour rejoindre Airbnb. Et, le mois dernier, le PDG de Ring, filiale spécialisée dans les sonnettes connectées, Jamie Siminoff, a annoncé qu'il quittait ses fonctions. Le remplacement des postes vacants par des dirigeants compétents est un défi pour Andy Jassy, qui doit s'assurer que l'entreprise continue de progresser malgré ces perturbations.

Emmett Shear a manifesté son optimisme sur l’avenir de la plateforme « Je n'ai jamais eu autant confiance dans la direction de Twitch, dans notre personnel et dans notre produit qu'aujourd'hui (...) Pendant de nombreuses années, j'ai vraiment eu l'impression que Twitch pourrait mourir sans mes conseils et ma contribution, mais je ne pense plus que ce soit le cas. »