Un nouveau rapport du Boston Consulting Group (BCG) sur l’intelligence artificielle générative, publié ce 24 avril, laisse apparaître des disparités quant à sa popularité. La France figure comme le deuxième pays le plus inquiet, juste derrière l’Australie. Les pays en voie de développement comme la Chine, l’Indonésie ou l’Inde se montrent nettement plus optimistes.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Aligné sur la moyenne mondiale, en France 80 % des personnes connaissent l’IA générative. Toutefois, les répondants l’utilisent moins, à 18 % contre 25 % pour la moyenne internationale. Les employés français se déclarent moins « enthousiastes » à l’idée d’intégrer ces outils dans leur travail, avec 58 % qui se déclarent « enthousiastes » contre une moyenne de 70 %.

Plus de 30 % des employés français indiquent être « préoccupés » par l’usage de l’IA générative au travail, contre respectivement 7 % et 11 % des employés chinois et indiens. Les inquiétudes varient en fonction des secteurs d’activité, et sont particulièrement présentes dans ceux du marketing et de la finance. Les secteurs du médical, de l’éducation et de l’enfance apparaissent comme plus sereins face au développement de ces technologies.

Sur l’usage personnel, 43 % des Français se déclarent comme intéressés à l’idée d’utiliser des outils d’IA générative. Ils sont particulièrement enthousiastes quant aux possibilités d’améliorations des tâches quotidiennes, d’appui pour la recherche scientifique et médicale, et d’émergence de nouvelles formes d’art et d’expression.

Seuls 29 % des consommateurs français veulent de l’IA dans leur vie perso

La tendance française à la défiance s’applique une nouvelle fois, avec 29 % des consommateurs qui se déclarant enjoués à l’idée d’intégrer des outils d’IA dans leur vie personnelle. La moitié des répondants français indiquent être « inquiets » d’intégrer l’IA générative dans leur vie personnelle, contre une moyenne également de 29 %. Les principaux champs d’inquiétudes concernent la sécurisation des données, le degré d’incertitude et l’impact environnemental.

BCG recommande ainsi aux dirigeants souhaitant exploiter pleinement le potentiel de l’IA générative de « répondre aux inquiétudes en matière de sécurisation des données via des efforts de transparence et une démarche d’IA responsable ». Mais aussi de prendre en compte les nuances d’opinions qui varient d’un pays à un autre.

BCG a réalisé son analyse auprès de 21 400 consommateurs et employés issus de 21 pays, dont la France, les États-Unis, l’Argentine, la Corée du Sud et l’Arabie saoudite.