Image : YouTube / Washed Out.

C’est peut-être un tournant dans la création audiovisuelle. Le nouveau clip de Washed Out a été entièrement généré par Sora, le modèle d’OpenAI capable de transformer du texte en vidéo.

Ouvrir le champ des possibles à ceux qui n’ont pas de budget

Son réalisateur, Paul Trillo, compte parmi les quelques artistes ayant eu accès à Sora en avant-première pour expérimenter la technologie. Durant quatre minutes, le clip de The Hardest Part transporte le spectateur à travers les éléments clés de la vie d’un couple. Toutes les personnes présentes dans l’œuvre ne sont pas des acteurs, car ils ont été générés de toutes pièces par l’intelligence artificielle.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Selon Trillo, ce type de technologie ouvre le champ des possibles pour les artistes disposant d’un budget restreint. « Sans les limites du budget et sans avoir à me déplacer dans différents lieux, j’ai pu explorer toutes les issues possibles et imaginables de la vie de ce couple », commente-t-il dans le Los Angeles Times.

Pour générer des clips utilisables, le réalisateur a rédigé des prompts contenant les détails les plus spécifiques possibles, la vidéo mettant en scène de nombreuses localisations. Tout n’a pas été parfait, avec un rendu parfois « chaotique ». En y prêtant bien attention, on se rend rapidement compte que les personnages principaux du clip sont légèrement différents d’une séquence à l’autre.

Trillo a finalement utilisé cinquante-cinq des sept cents clips générés par Sora. La vidéo a été achevée en un total de six semaines.

Une technologie très controversée

Pour l’heure, Sora n’est pas accessible à tous, OpenAI privilégiant les premiers retours des artistes avant un déploiement à plus grande échelle. Le modèle, de par sa qualité indéniable, a suscité de vives inquiétudes dans les secteurs créatifs. Sam Altman, PDG de la start-up, est d’ailleurs parti en mission séduction auprès des producteurs et réalisateurs de Hollywood, pour les convaincre de l’utilité de son produit dans les industries du cinéma et de la télévision.

L’année dernière, le vaste mouvement de grève qui a secoué le milieu s’expliquait en partie par le recours à l’IA au détriment de scénaristes, monteurs etc. Avec la mise sur le marché de produits tels que Sora, les craintes seront sans doute ravivées rapidement.

La manière dont le modèle a été entraîné pose également question. OpenAI n’a pas donné de détails sur la formation de Sora, mais YouTube est monté au créneau, assurant que l’utilisation de ses vidéos à de telles fins était illégale.