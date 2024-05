Warren Buffett, célèbre investisseur et milliardaire américain, compare l’intelligence artificielle (IA) aux armes nucléaires. Et il n’est pas le premier acteur de l’industrie à effectuer une telle analogie.

Un immense potentiel

L’homme de 93 ans s’est exprimé lors de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway, conglomérat et société d’investissement dont il est le PDG, à Omaha dans le Nebraska. « Nous avons laissé sortir un génie de la bouteille lorsque nous avons développé des armes nucléaires. L’IA est un peu la même chose : elle est en partie sortie de la bouteille », a-t-il analysé dans les lignes du Wall Street Journal.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Selon lui, prédire les impacts futurs de la technologie sur le monde s’avère très difficile. « Elle a un énorme potentiel de bien et un énorme potentiel de mal. Je ne sais pas comment cela va se passer », a-t-il précisé. Des propos qui interviennent alors que la place de l’IA dans l’industrie militaire inquiète de plus en plus.

Buffett a notamment été subjugué par un deepfake de lui-même. Ces montages créés par l’intelligence artificielle permettent de créer de fausses vidéos de personnes, qui semblent parfois totalement réelles. Il a même estimé que leur potentiel dans le milieu de l’escroquerie était considérable. « Si je souhaitais investir dans l’escroquerie, ce serait le secteur le plus porteur de tous les temps », a-t-il assuré.

Warren Buffet est loin d’être le seul individu à avoir alerté sur l’avènement de l’IA. Sundar Pichai de Google et Sam Altman d’OpenAI ont tous les deux comparé la technologie aux armes nucléaires, alors même que leurs entreprises comptent parmi les plus avancées dans le domaine.

Geoffrey Hinton, spécialiste dans les réseaux de neurones artificiels, a pour sa part démissionné de chez Google après plus d’une décennie au sein de l’entreprise. Une démarche avec un but spécifique : alerter sur les dangers de l’IA, dont l’évolution s’accélère à une vitesse exponentielle.

Le déploiement s’accélère

Malgré les nombreuses inquiétudes émises par des grands noms de la filière, le déploiement des outils d’IA générative s’intensifie… Même chez Berkshire Hathaway. La société a commencé à utiliser l’IA dans certaines de ses activités pour optimiser la productivité de ses employés, a fait savoir Greg Abel, successeur désigné de Buffett en tant que directeur général. Selon une étude du cabinet McKinsey, la technologie ajoutera 4 400 milliards de dollars de valeur à l’économie mondiale dans les prochaines années.

Les gouvernements savent qu’ils doivent agir vite. L’Union européenne a ratifié sa législation pour réglementer l’IA, l’AI Act. Plus mesurés, les États-Unis ont tout de même mis en place un comité pour une IA sûre et sécurisée dans lequel siègent les leaders du secteur. De son côté, l’ONU a adopté une première résolution visant à développer une IA éthique et « digne de confiance ».