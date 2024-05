En grandes difficultés financières, Atos a d’ores et déjà reçu quatre offres de restructuration pour se sauver. La société s’est donnée jusqu’au 31 mai pour trouver une issue de sortie. Une première offre rejetée Paul Saleh, cinquième PDG d’Atos en moins de trois ans, se démène pour éviter la catastrophe. ...

En grandes difficultés financières, Atos a d’ores et déjà reçu quatre offres de restructuration pour se sauver. La société s’est donnée jusqu’au 31 mai pour trouver une issue de sortie.

Une première offre rejetée

Paul Saleh, cinquième PDG d’Atos en moins de trois ans, se démène pour éviter la catastrophe. Ainsi, sur les quatre offres reçues, une première a déjà été rejetée. Elle provient d’une firme de capital-investissement américaine, et ne « ne répondait pas aux objectifs déclarés de la société de prendre en compte l’ensemble de son périmètre », a indiqué Atos dans un communiqué cité par Les Échos.

En 2023, l’entreprise a accusé une perte de 3,4 milliards d’euros, dont 2,2 milliards de dette nette, et environ 3,65 milliards d’euros d’emprunts et d’obligations à rembourser ou refinancer d’ici la fin 2025. Dans son dernier plan de restructuration, Atos prévoit de lever 1,7 milliard d’euros pour financer ses activités jusqu’en 2025, et réduire sa dette de 3,2 milliards d’euros.

Les trois autres offres émanent de OnePoint de David Layani, un groupe de créanciers d’Atos, du milliardaire Daniel Kretinsky, et du hedge fund Attestor. Chacune est compatible avec les intentions de l’État d’acquérir les activités souveraines d’Atos. Une offre qui concerne notamment ses supercalculateurs et ses produits de cybersécurité. Pour Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, il s’agit d’éviter que les savoir-faire de la firme ne tombent dans des mains étrangères.

Depuis le début de la crise traversée par Atos, le gouvernement a clairement affiché son ambition de sauver ce fleuron de l’informatique française, en veillant particulièrement à préserver la souveraineté de ses actifs.

La date butoir approche

Atos a l’intention de conclure un accord de restructuration avec ses créanciers d’ici au 31 mai, dans le but d’aboutir à un accord final en juillet 2024. Néanmoins, des projets précédents de cession d’actifs et de levée de fonds ont échoué, à l’instar de négociations séparées avec Airbus et Kretinsky au début de l’année. Un médiateur nommé par le tribunal s’occupe actuellement de la procédure de conciliation avec les créanciers.

« Cette solution impliquera probablement des changements radicaux dans la structure de capital de la société », a commenté Atos concernant son futur de plan de restructuration, précisant qu’une « une dilution massive des actionnaires existants » était également à prévoir.