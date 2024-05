Ce jeudi 2 mai, TikTok organisait sa présentation annuelle auprès des annonceurs et spécialistes de la publicité. Des centaines d’entre eux ont répondu à l’appel, malgré les accusations de Washington à l’encontre de l’application chinoise. TikTok « ne reculera pas » Des marques majeures ont assisté à l’événement, TikTok étant ...

Ce jeudi 2 mai, TikTok organisait sa présentation annuelle auprès des annonceurs et spécialistes de la publicité. Des centaines d’entre eux ont répondu à l’appel, malgré les accusations de Washington à l’encontre de l’application chinoise.

TikTok « ne reculera pas »

Des marques majeures ont assisté à l’événement, TikTok étant devenue une plateforme cruciale pour permettre aux annonceurs de cibler la très prisée génération Z. Le ton a été donné dès le début de la présentation.

Blake Chandlee, président des solutions commerciales mondiales de l’entreprise, a tout d’abord remercié les marques pour leur « soutien et leur confiance extraordinaires », avant d’enchaîner sur le sujet qui enflamme les États-Unis. « Nous pensons que les faits et la loi sont clairement de notre côté et que nous finirons par l’emporter. Je veux que vous sachiez que nous ne reculons pas », a-t-il martelé.

La considérant « anticonstitutionnelle », TikTok a déjà fait savoir que la loi adoptée par les États-Unis fin avril serait contestée devant un tribunal. Le texte, intégré à un package d’autres mesures sur la politique internationale, donne neuf mois à ByteDance pour vendre l’application à une entité américaine, sous peine d’interdiction.

Pour sa part, le géant chinois s’est toujours dit contre une vente forcée. Des propos qu’il a réitérés au lendemain de l’adoption de la loi.

Un outil devenu essentiel pour les annonceurs

TikTok est dans le viseur des autorités américaines depuis 2020. À l’époque déjà, l’administration Trump reprochait à ByteDance ses possibles liens avec Pékin. En Chine, une loi force toute entreprise à divulguer des données au gouvernement si celui-ci en fait la demande. De son côté, la plateforme n’a eu de cesse de nier toute connivence avec le Parti communiste chinois.

Visiblement, les annonceurs sont bien moins préoccupés par ces allégations. « TikTok est l’histoire la plus intéressante de la publicité en ce moment. C’est la raison pour laquelle il y avait un public debout qui attendait de connaître les prochaines étapes de la plateforme vidéo la plus importante pour la génération Z », a raconté au New York Times Craig Brommers, directeur marketing de la marque American Eagle, qui a assisté à l’événement.

En plus d’offrir un accès de prestige à ce public convoité, TikTok permet aux annonceurs d’atteindre d’autres types de personnes. Le réseau social compte 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis, c’est plus que dans n’importe quel autre marché international.

Les utilisateurs américains de TikTok passent 54 minutes par jour sur l’application, contre 35 minutes quotidiennes sur Instagram, rapporte le cabinet de données eMarketer. Malgré l’adoption du projet de loi, Joe Biden va poursuivre sa campagne présidentielle sur la plateforme, qu’il a qualifiée de « menace pour la sécurité nationale » des États-Unis.