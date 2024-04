Le cabinet américain BCG prévoit une croissance de ses revenus tirée par le haut par celle du conseil en intelligence artificielle et en IA générative. Christoph Schweizer, le directeur général du cabinet de conseil, s’attend à ce que le secteur génère 20 % de ses revenus pour l’année 2024. Il voit le chiffre grimper à 40 % d’ici 2026.

Cette croissance dans l’IA est alimentée par le marché des grands modèles de langages qui sont passés de l’expérimentation à la mise en application. Les entreprises commencent à déployer à grande échelle des solutions d’IA générative. Les cas d’utilisation de la technologie sont nombreux et promettent une optimisation de la productivité et une réduction des coûts, notamment en automatisant des chatbots ou en rédigeant des comptes rendus.

« Nous n’avons jamais vu un sujet devenir aussi important rapidement que l’IA générative », a déclaré au Financial Times Christoph Schweizer, qui n’est pas allé plus loin que les chiffres prédictifs sur son activité dans l’IA.

BCG travaille avec les plus grands noms du secteur, comme OpenAI, rattaché à Microsoft, et Anthropic, soutenue par Amazon et Google. Le cabinet américain leur propose notamment des stratégies pour intégrer leur technologie dans leurs opérations et processus.

La part croissante du conseil en IA vient d’un ralentissement des autres secteurs d’activité

BCG a également pris le coche en déployant en interne des outils d’IA à l’ensemble de ses employés. Le cabinet a d’ailleurs participé à une étude d’Harvard sur l’impact de ChatGPT-4 sur ses employés. Celle-ci démontre une hausse de la productivité et de la qualité du travail.

Moins réjouissant, l’augmentation des activités de BCG dans l’IA reflète un ralentissement du groupe dans les autres secteurs. Le cabinet a enregistré sa croissance la plus faible depuis au moins sept ans, avec un chiffre d’affaires équivalent à 11,5 milliards d’euros pour une hausse de 5 %. Le directeur souligne toutefois que le marché reprend en dynamisme. Il indique que le BCG a atteint une croissance à deux chiffres au cours du premier trimestre 2024.

Les premiers investissements de l’entreprise dans l’IA remontent en 2015. Huit ans plus tard, sa division BCG X technology and design regroupe environ 3 000 de ses 33 000 salariés, soit près de 10 % des effectifs du groupe. Derrière cet intérêt prononcé pour l’IA, sur l’année 2023, les activités en conseil en changement climatique et projets de développement durable ont connu la plus forte croissance.