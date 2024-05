SK Hynix, fabricant sud-coréen de puces mémoires, est l’un de ces noms qui ont surgi sur le devant de la scène à la faveur de la course à l’IA. L’entreprise fournit un composant essentiel des jeux de puces utilisés pour entraîner et faire fonctionner les grands modèles de langage. Jeudi ...

SK Hynix, fabricant sud-coréen de puces mémoires, est l’un de ces noms qui ont surgi sur le devant de la scène à la faveur de la course à l’IA. L’entreprise fournit un composant essentiel des jeux de puces utilisés pour entraîner et faire fonctionner les grands modèles de langage. Jeudi 2 mai, elle a annoncé avoir déjà vendu ou réservé toute sa production pour 2024 et quasi l’ensemble de 2025. Et elle n’est pas la seule dans ce cas-là.

L’explosion de l’IA se lit dans les puces

Les puces high-bandwidth memory (HBM), à large bande passante, ont été créées par SK Hynix en 2013. Ajoutées à d’autres composants, elles sont essentielles à des groupes comme Nvidia, pour fabriquer les accélérateurs d’IA sur lesquels tout le monde se précipite. Jusqu’à mars, Nvidia se fournissait exclusivement chez SK Hynix avant de changer de position dans un souci de diversification.

L’engouement actuel pour l’IA se manifeste au travers du carnet de commandes de SK et de ses résultats financiers. Les ventes de HBM ont représenté 5 % de son chiffre d’affaires en 2023, cela devrait être 61 % en 2028 d’après les estimations de l’entreprise relayée par le Wall Street Journal. Le groupe est devenu le deuxième plus valorisé de Corée du Sud derrière son concurrent Samsung. Le niveau de croissance de début 2024 est inédit pour un premier trimestre.

Son PDG, Kwak Noh-Jung affiche depuis le début de l’année l’optimisme des périodes fastes. Il a pronostiqué en janvier que la valeur de son entreprise allait plus que doubler d’ici à 2026. Lors d’une conférence de presse récente il a estimé que « La croissance annuelle de la demande devrait être d’environ 60 % à moyen et long terme ».

SK Hynix face à Samsung et Micron

SK Hynix n’est pas seul dans son secteur à profiter de la multiplication de projets de centre de données dessinés pour l’IA. Son concurrent américain Micron a également fait savoir que sa production de puces HBM était épuisée pour 2024 et que la majorité de celle de 2025 était réservée. Le dernier fournisseur (et deuxième en termes de part de marché) est resté plus vague, évoquant une demande de puces HBM triplée en 2024 et la finalisation de contrat d’approvisionnement de clients.

Naturellement, face à la demande et aux projections, les projets d’usines ont fleuri. Fin avril, SK Hynix a annoncé la construction d’un site en Corée du Sud pour 14,6 milliards de dollars. Micron compte sur le Chips Act aux États-Unis pour étendre ses capacités de productions. Samsung comme SK vont également toucher une aide de Washington pour développer des usines sur le territoire de l’Oncle Sam.

Les trois acteurs du marché se livrent une bataille technologique pour être le grand gagnant de ce marché si prometteur. SK et Micron ont révélé que les premiers envois de nouveau modèles HBM, les HBM3E commençaient en mars. La production de masse doit intervenir dans les mois qui viennent. À nouveau, Samsung reste le plus vague, parlant d’expédition dans le courant du second trimestre.

La première entreprise de Corée du Sud, premier acteur du marché des puces mémoires dans son ensemble, espère surpasser technologiquement son récent dauphin qui prend la lumière. Samsung vise une mise en vente d’un modèle HBM 4 en 2025. Pour garder sa place dans son couloir, SK Hynix s’est associé avec le plus grand fabricant de puces sous contrat, TSMC.