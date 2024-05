Airbnb a dévoilé une nouvelle catégorie sur son site, baptisée Iconiques. Elle regroupe des expériences dans des lieux uniques, certaines à vivre avec des célébrités, qui seront accessibles tout au long de l’année, sur tirage au sort.

Airbnb surfe sur la culture du « drop »

Son récent partenariat avec Warner Bros pour la sortie du film Barbie lui a sans doute donné des idées. Une poignée de personnes ont pu aller séjourner dans la maison de rêve de la célèbre poupée. Quelques années auparavant, Airbnb avait proposé une nuit dans la maison de Shrek.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Deux succès marketing qui devraient se multiplier. Car c’est bien d’opération marketing qu’il s’agit, et non d’un service de masse. Seuls quelques milliers de chanceux pourront profiter d’un des séjours proposés par Airbnb.

Comme pour des collections de vêtements, la plateforme proposera des drops. Des annonces à l’avance, un compte à rebours, un temps pour s’inscrire sur liste, et un tirage au sort de quelques heureux qui pourront vivre un moment unique. D’ailleurs, les événements sont presque tous gratuits, un seul coûte moins de 100 € par voyageur. Airbnb s’attend à distribuer 4 000 réservations dès cette année.

En plus de surfer sur la culture du drop, Airbnb crée un puissant outil d’acquisition et propose un positionnement différent. À l’instar des opérations pour les films Barbie et Shrek, chacune des expériences Iconiques se transformera en temps fort de communication, tout au long de l’année.

Une nuit dans le musée d’Orsay avec le designer français Mathieu Lehanneur, ça vous tente ?

Airbnb propose déjà 11 expériences sur son site :

D’autres devraient être ajoutées d’ici la fin de l’année.