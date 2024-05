La marque à la pomme a signé un premier trimestre mitigé, avec une légère baisse de ses ventes. Pourtant, ses actions ont bondi de 7 % après l’annonce de son bilan. En baisse, mais pas autant que prévu Le chiffre d’affaires d’Apple a chuté de 4 % pour atteindre 90, ...

La marque à la pomme a signé un premier trimestre mitigé, avec une légère baisse de ses ventes. Pourtant, ses actions ont bondi de 7 % après l’annonce de son bilan.

En baisse, mais pas autant que prévu

Le chiffre d’affaires d’Apple a chuté de 4 % pour atteindre 90,8 milliards de dollars au cours du trimestre qui s’est achevé en mars. Une baisse moins importante que les prévisions des analystes. Son bénéfice net, lui, a légèrement diminué de 2 %, se fixant à 23,64 milliards de dollars.

La firme de Cupertino a enregistré une baisse des revenus au cours de cinq des six derniers trimestres, en raison de la morosité du marché des smartphones et des vents contraires en Chine. Ses ventes en Empire du Milieu ont baissé de 8 %.

La sortie par Huawei d’un nouvel appareil 5G a totalement redistribué les cartes, le fabricant chinois grappillant de plus en plus de parts de marché. Si cette chute est notable, elle est toutefois moins importante que ce à quoi les experts s’attendaient. Le PDG Tim Cook a ainsi déclaré que « l’iPhone a progressé en Chine continentale », sans fournir de chiffres détaillés.

Globalement, les ventes de l’iPhone ont diminué de 10,5 % par rapport à l’année précédente pour s’établir à 46 milliards de dollars, ce qui correspond aux prévisions des analystes.

Les services ont toujours la cote

Les services d’Apple, qui comptent l’App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud… ont poursuivi leur croissance. « Nous avons des avantages qui nous différencieront dans cette nouvelle ère, notamment la combinaison unique d’Apple avec le matériel, les logiciels et les services, » a commenté Tim Cook. Leurs ventes ont grimpé de 14,2 % pour générer 23,87 milliards de dollars.

À voir si la réglementation déployée au sein de l’Union européenne (UE) affectera la société. Elle a été contrainte d’ouvrir son écosystème à la concurrence pour se conformer au Digital Markets Act (DMA). Les régulateurs lui ont également infligé une amende d’1,8 milliard de dollars pour pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du streaming musical.

Les ventes d’iPad poursuivent leur dégringolade, avec une baisse de 17 % par rapport à l’année dernière. Apple n’a pas sorti de tablette depuis plusieurs trimestres, et un événement avec de nouveaux produits devrait se tenir dès la semaine prochaine.

Tim Cook rassure sur l’IA

Sans surprise, Tim Cook s’est adressé aux investisseurs au sujet de l’IA, avec l’objectif évident de les rassurer. « Nous voyons également un incroyable potentiel de percée pour l’IA générative, et c’est pourquoi nous investissons actuellement de manière significative dans ce domaine », a-t-il indiqué.

Contrairement à Apple, les revenus de Microsoft et Google ont connu une importante croissance. Des résultats qui s’expliquent par des investissements dans l’IA qui portent déjà leurs fruits. La firme de Cupertino s’y est prise plus tard, mais devrait faire ses premières annonces au mois de juin lors de la WWDC, avec un iOS 18 totalement boosté à l’IA. Elle serait même en discussion avec Google et OpenAI pour intégrer leurs modèles dans l’iPhone.

Les actions de l’entreprise ont augmenté de plus de 7 % dans les échanges après Bourse. Elle a autorisé des rachats d’actions à hauteur de 110 milliards de dollars, un record à Wall Street, et a prédit une croissance du chiffre d’affaires pour le trimestre en cours. Une situation qui traduit l’optimisme et la résilience d’Apple malgré une stagnation de sa croissance.