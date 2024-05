Roblox annonce le déploiement dès maintenant des publicités vidéo après des premiers tests lancés en novembre dernier. La plateforme de jeux vidéo ambitionne de s’imposer comme une passerelle entre les annonceurs et la très prisée génération Z.

Diversification des revenus

Après avoir fait le pari du métavers, Roblox voit encore plus loin et convoite le marché de la publicité. Si la plateforme propose d’ores et déjà des annonces sous forme d’images, elle compte sur la vidéo pour stimuler l’engagement de ses quelque 72 millions d’utilisateurs.

Roblox génère la majorité de ses revenus via sa monnaie virtuelle Robux, que les joueurs utilisent pour acheter des tenues, des véhicules et d’autres fonctions dans les mondes virtuels. Elle prélève une redevance sur tous les achats effectués sur sa plateforme, qui héberge des millions d’expériences construites par ses utilisateurs, lesquels reçoivent une part des recettes correspondantes.

Cette pratique s’étendra aux publicités. Les créateurs des mondes virtuels dans lesquels seront diffusées les annonces recevront aussi une partie des bénéfices que Roblox en tire, indique Reuters. Une manière pour la société de diversifier ses revenus.

Les annonceurs peuvent d’ores et déjà acheter des publicités vidéo par l’intermédiaire de son gestionnaire de publicités. La société s’est en outre associée à PubMatic pour déployer la publicité programmatique dans la plateforme, afin de faciliter le processus pour les marques. Concrètement, elles n’auront pas besoin de créer de monde virtuel pour faire la promotion de leurs produits. Les publicités vidéo seront intégrées de manière transparente dans l’expérience de jeu.

Toucher la gen Z, l’argument principal de Roblox

La moitié des utilisateurs de Roblox appartient à la très convoitée génération Z. Très engagés, ces jeunes nés entre 1997 et 2010 fuient les médias traditionnels. Les plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube sont aujourd’hui en pole position dans ce domaine.

Roblox annonce la couleur. « En faisant de la publicité sur Roblox, les marques peuvent créer des liens plus profonds et engager des dizaines de millions d’utilisateurs de la génération Z qui représentent notre population la plus dépensière et passent des millions d’heures ici chaque jour à se connecter et à explorer des expériences immersives », explique Stephanie Latham, vice-présidente de Roblox chargée des partenariats avec les marques au niveau mondial, avec l’objectif évident d’attirer les marques.

« Toutes les marques peuvent facilement tirer parti de nos publicités vidéo dans leurs campagnes, en bénéficiant d’un format conçu pour cette génération de consommateurs à l’aise avec le numérique, qu’il est de plus en plus difficile d’atteindre par le biais des médias traditionnels et en 2D », poursuit-elle. Les annonces seront diffusées pour les joueurs de 13 ans et plus.

En parallèle, Walmart et Roblox ont annoncé un partenariat inédit dans l’e-commerce. Les utilisateurs de Roblox pourront acheter des produits Walmart physiques directement depuis la plateforme du jeu, marquant une nouvelle étape dans l’intégration du réel et du virtuel.