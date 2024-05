Porté par sa division cloud Amazon Web Services (AWS), le géant de l’e-commerce a enregistré un premier trimestre 2024 de haute volée. Une performance aussi due à l’intelligence artificielle (IA), domaine dans lequel l’entreprise prévoit d’investir massivement. Un record historique pour Amazon Le chiffre d’affaires global d’Amazon s’est élevé à ...

Porté par sa division cloud Amazon Web Services (AWS), le géant de l’e-commerce a enregistré un premier trimestre 2024 de haute volée. Une performance aussi due à l’intelligence artificielle (IA), domaine dans lequel l’entreprise prévoit d’investir massivement.

Un record historique pour Amazon

Le chiffre d’affaires global d’Amazon s’est élevé à 143,3 milliards de dollars, soit une hausse de 13 % par rapport à l’année précédente. Ses bénéfices nets ont atteint 10,4 milliards de dollars, dépassant largement les prévisions qui tablaient sur 8,7 milliards de dollars. Son bénéfice d’exploitation, lui, a triplé pour s’établir à 15,3 milliards de dollars.

Fait notable, la marge d’exploitation de l’entreprise a franchi un seuil à deux chiffres pour la première fois de son histoire. Elle a atteint 10,7 % au cours du premier trimestre, une belle hausse comparée aux 7,8 % du quatrième trimestre. Jusqu’alors, sa marge record datait du premier trimestre 2021, au plus fort de la pandémie ; elle s’établissait alors à 8,2 %,

Des chiffres qui s’expliquent notamment par la stratégie de rationalisation des dépenses mises en place par le PDG, Andy Jassy. Amazon procède régulièrement à des vagues de licenciements, débutées en 2022. Elle a supprimé plus de 27 000 postes depuis cette période, avec des nouvelles réductions dans ses divisions santé et cloud au cours du premier trimestre.

AWS, leader incontesté

La bonne performance du groupe est aussi à attribuer à AWS, qui compte pour 17 % des revenus totaux de la société. Le chiffre d’affaires de l’unité cloud a augmenté de 17 % par rapport à l’année précédente au premier trimestre, un taux plus rapide que les prévisions de Wall Street. La division atteint désormais des revenus annuels dépassant les 100 milliards de dollars.

AWS a réalisé un bénéfice d’exploitation de 9,42 milliards de dollars, soit environ 62 % du total d’Amazon. Sa marge d’exploitation s’est élargie à 37,6 %, la plus importante depuis 2014. Une hausse conséquente qui intervient alors que les entreprises dépensent de plus en plus dans le cloud, notamment pour accéder à l’intelligence artificielle (IA) générative. Microsoft et Google, ses deux concurrents majeurs dans le secteur, ont eux aussi vu leurs bénéfices exploser grâce à la technologie. AWS reste le leader de la filière.

Pendant le trimestre, Amazon a complété un financement de 4 milliards de dollars dans la start-up d’IA Anthropic. Et elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Cette année, ses dépenses d’investissement vont grimper « de manière significative », a prévenu Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon. Elles s’élevaient à 48,4 milliards de dollars en 2023.

La pub et la logistique en bonne voie

La publicité numérique constitue un autre domaine dans lequel Amazon est en pleine croissance. Ses recettes publicitaires ont augmenté de 24 % pour atteindre 11,8 milliards de dollars au premier trimestre, contre 9,5 milliards de dollars l’année dernière.

Son activité retail est devenue plus efficace, une conséquence des efforts de régionalisation de la société. Elle a en effet réorganisé son réseau logistique pour que les colis soient expédiés à partir d’installations plus proches des acheteurs. Son offre de services logistiques pour les tiers, Supply Chain, a signé une « croissance très importante », a souligné Andy Jassy.

Amazon s’attend à une nouvelle hausse de sa rentabilité au deuxième trimestre, mais à un rythme plus modéré.