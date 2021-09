En 2013, Snapchat introduisait les Stories auprès de ses utilisateurs, des images et vidéos verticales disparaissant au bout de 24 heures. Rapidement, les autres plateformes ont souhaité s’approprier le succès de ce format de contenu. Aujourd’hui, seul Instagram sembler tirer son épingle du jeu avec les Stories. Les abandons de cette fonctionnalité commencent cependant à se faire sur différents réseaux sociaux : Twitter le mois dernier, et désormais LinkedIn à partir du 30 septembre.

Les Stories peinent à convaincre les utilisateurs du réseau social LinkedIn

Par le biais d’un billet de blog publié le mardi 31 août, LinkedIn a annoncé la fin des Stories pour sa plateforme. Conçu comme « moyen amusant et décontracté de partager des mises à jour vidéo rapides », Liz Li, directrice principale des produits chez LinkedIn, précise ainsi que la fonctionnalité disparaîtra « d’ici à la fin du mois de septembre ». La raison de cet abandon est assez simple, LinkedIn a remarqué que les utilisateurs ne souhaitaient pas voir les vidéos publiées sur sa plateforme être supprimées.

Liz Li explique notamment qu’avec la création des Stories, « nous avons supposé que les gens ne voudraient pas de vidéos informelles attachées à leur profil, et que l'éphémérité réduirait les barrières que les gens ressentent à l'égard de la publication ». Cependant, la dirigeante souligne que les utilisateurs souhaitent finalement « créer des vidéos durables » racontant leur histoire professionnelle d’une manière plus personnelle et mettant en avant leur personnalité et expertise. LinkedIn a aussi remarqué que les utilisateurs souhaitent disposer de plus d’outils créatifs afin de créer des vidéos attrayantes et engageantes sur sa plateforme.

Afin de remplacer les Stories, le réseau social compte ainsi travailler sur le fait de proposer des vidéos durables et plus créatives à ses utilisateurs. Aucun détail n’a pour le moment été donné par LinkedIn à ce sujet. Cependant, il semble que le récent rachat du service de création vidéo Jumprope en juillet 2021 puisse fortement aider à arriver à ces objectifs. Cela pourrait, en effet, permettre à LinkedIn de rapidement développer des outils vidéo permettant de créer facilement des présentations professionnelles directement sur sa plateforme.