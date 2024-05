TikTok pourrait aussi être interdite au sein de l’Union européenne, a prévenu ce lundi Ursula von der Leyen, présidente de la Commission. L’application chinoise risque déjà d’être bannie aux États-Unis.

TikTok, un « danger », selon Ursula von der Leyen

La dirigeante s’est exprimée lors d’un débat à Maastricht, en tant que candidate principale du Parti populaire européen, rapporte Politico. Les élections européennes se tiendront au mois de juin. Lorsque le thème de TikTok a été abordé, elle a indiqué qu’une interdiction en Europe « n’était pas exclue ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La semaine dernière, les États-Unis ont adopté une loi visant à séparer l’application de sa maison mère chinoise, ByteDance. Cette dernière dispose de neuf mois pour la vendre à une entité américaine, sous peine d’interdiction dans le pays. Depuis 2020, la Maison-Blanche s’inquiète des liens entre l’entreprise et le Parti communiste chinois, qu’elle soupçonne d’espionnage au travers de la plateforme.

« Nous connaissons parfaitement le danger que représente TikTok », a déclaré Ursula von der Leyen. Des propos qui interviennent alors que la firme se trouve dans le viseur de la Commission européenne. Il y a quelques jours, elle a été contrainte de suspendre le système de récompenses déployé dans son application dérivée TikTok Lite, après que les régulateurs aient annoncé l’ouverture d’une enquête dans le cadre du Digital Services Act (DSA).

Le programme permettait aux utilisateurs de gagner des points en effectuant des tâches, notamment en visionnant des vidéos, puis de les échanger contre des récompenses. La Commission européenne a estimé que cette initiative risquait d’entraîner des comportements addictifs, particulièrement chez les plus jeunes.

Déjà interdite sur les smartphones des employés de la Commission européenne

TikTok est visée par une autre enquête de la Commission européenne, toujours dans le cadre du DSA. Lancée en février, elle s’intéresse entre autres à de possibles manquements liés à la protection des mineurs sur la plateforme.

« La protection des mineurs est une priorité absolue de l’application du DSA. En tant que plateforme qui touche des millions d’enfants et d’adolescents, TikTok doit respecter pleinement la législation sur les services numériques et jouer un rôle particulier dans la protection des mineurs en ligne », commentait alors Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur.

Lors de sa prise de parole, Ursula von der Leyen a également rappelé que la Commission européenne était « la toute première institution au monde à interdire TikTok sur les téléphones professionnels ». Une mesure annoncée en février 2023, dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu entre la Chine et l’Occident.