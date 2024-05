LinkedIn vient de déployer trois jeux de type énigme au sein de sa plateforme : Pinpoint, Crossclimb et Queens. Une manière pour le réseau social d’accroître le taux d’engagement de son milliard d’utilisateurs.

Jouables une seule fois par jour

En mars, l’entreprise confirmait qu’elle développait plusieurs jeux en interne. Ils sont désormais disponibles pour tous ses utilisateurs. Le premier, Pinpoint, consiste à associer des mots pour deviner la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans Crossclimb, le joueur reçoit des indices pour trouver des mots, afin de créer une échelle de mots dont chaque entrée suivante sera décalée d’une lettre par rapport à la précédente. Enfin, Queens peut s’apparenter à un Sudoku sans chiffres.

Aussi bien sur application mobile que sur desktop, les jeux ne sont jouables qu’une seule fois par jour. Une fois la session quotidienne terminée, il est possible de partager son score et d’accéder aux résultats des autres personnes y ayant participé dans son réseau. LinkedIn permet en outre d’inviter ses relations de premier degré à jouer ensemble.

Le service assurera également le suivi des séries, afin d’encourager les joueurs à revenir chaque jour. « Il est temps de tourner la page sur la manière dont nous approfondissons et ravivons les relations au travail, et de placer le plaisir au cœur de cette démarche », commente Lakshman Somasundaram, directeur des produits de LinkedIn, dans un communiqué.

Un catalyseur pour l’engagement

Les jeux détiennent un fort potentiel pour stimuler l’engagement, alors que TikTok et Instagram s’accaparent le marché des jeunes utilisateurs. Le New York Times en est le parfait exemple. Le quotidien a fait l’acquisition du jeu Wordle en 2022, lui permettant d’attirer des personnes qui peuvent éventuellement devenir des lecteurs du reste de son contenu. Ses énigmes ont été expérimentées plus de 8 milliards de fois l’année dernière, dont plus de la moitié pour Wordle.

Se lancer dans les jeux vidéo s’avère payant dans d’autres secteurs, comme en témoignent les ambitions de Netflix dans ce domaine. Néanmoins, l’échec n’est pas exclu. En 2022, Facebook a pris la décision de fermer son application de jeu autonome en raison d’une baisse d’utilisation. La société se concentre désormais sur les jeux destinés aux plateformes de réalités virtuelle et augmentée de sa maison mère.

En plus des jeux, LinkedIn expérimente le format de courtes vidéos, comme sur TikTok, pour booster l’engagement.