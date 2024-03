LinkedIn se met au format des courtes vidéos. Le réseau social teste un nouveau feed, similaire à ce qui est proposé sur TikTok, une manière de stimuler l’engagement et d’offrir davantage d’opportunités aux créateurs.

Répondre aux préférences des utilisateurs

Cette fonctionnalité a été repérée par l’utilisateur Austin Null, qui a publié une démonstration du nouveau flux sur son profil. Celui-ci se trouve dans la barre de navigation de l’application, dans un nouvel onglet baptisé Vidéo. En cliquant dessus, un feed vertical apparaît, avec des courtes vidéos qui peuvent être parcourues en scrollant, de la même manière que sur TikTok. Il est possible de liker, commenter et partager le contenu.

LinkedIn a confirmé le test de ce nouvel outil auprès de TechCrunch, mais n’a pas donné de détails concernant la manière dont les vidéos sont recommandées aux utilisateurs. Sans surprise, le contenu proposé est en adéquation avec l’objectif de réseautage professionnel de la plateforme. Dans la démonstration, un entrepreneur discute des leçons tirées d’un passage à la télévision, tandis qu’une autre vidéo met en scène une ingénieure évoquant sa carrière.

La filiale de Microsoft explique que ce nouveau format correspond aux préférences de ses utilisateurs, ces derniers le privilégiant pour se renseigner auprès de professionnels et d’experts. De même, cette fonctionnalité pourrait permettre aux créateurs d’atteindre une audience plus large sur LinkedIn. Sur TikTok, ils sont nombreux à avoir acquis la notoriété en partageant conseils et expériences dans divers domaines.

Depuis l’émergence de l’application chinoise en 2019, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, Netflix ou encore Spotify ont également adopté un format de courtes vidéos. Il s’agit désormais d’une stratégie avérée pour augmenter l’engagement des utilisateurs. À terme, il est possible que LinkedIn décide de monétiser son nouveau flux.

LinkedIn à la recherche d’engagement

Si la plateforme a dépassé le milliard d’utilisateurs, elle cherche désormais à capter davantage leur intérêt. Éducation, développement professionnel, outils vidéos… LinkedIn tente depuis plusieurs années d’étoffer l’offre de sa plateforme, afin que les utilisateurs y passent davantage de temps. Il y a peu, l’entreprise révélait que des jeux vidéo seraient prochainement déployés sur LinkedIn. Objectifs, « susciter de l’amusement, approfondir les relations et, encourager des conversations ».

Pour l’heure, la fonction de courtes vidéos n’en est qu’à ses premiers tests, elle n’est donc pas disponible pour tous les utilisateurs.