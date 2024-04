L’entreprise de logiciels d’analyse de médias sociaux Socialinsider a dévoilé les dernières tendances LinkedIn dans une étude sur le taux d’engagement et la performance des publications. Les résultats se basent sur des données récoltées entre janvier 2022 et décembre 2023.

Les publications multi-images ressortent comme les grandes gagnantes. Leur taux d’engagement par impression est passé de 3,35 % à 6,10 %. Il dépasse celui des autres types de posts, la moyenne de tous les contenus confondus étant de 3,85 %. Elles ont bénéficié de la suppression des carrousels en décembre dernier. Elles se sont présentées comme la meilleure alternative.

Les publications multi-images se classent également comme le contenu le plus commenté et aimé. Toutefois, ce ne sont pas les plus partagées de LinkedIn. Cette place revient, en moyenne, aux vidéos qui bénéficient particulièrement aux comptes de plus 100 000 abonnés.

Bien que souvent privilégiés, le partage de liens se trouve souvent en bas des classements. Pour cause, les plateformes n’ont pas d’intérêt à envoyer les internautes vers d’autres sites. C’est même contraire à leurs objectifs. C’est pourquoi certaines pages tentent de contourner cette problématique en publiant directement en commentaire des liens vers leur site ou des ressources externes.

Par ailleurs, les utilisateurs de LinkedIn ont davantage posté en 2023 qu’en 2022. Avec une moyenne de 18 publications par mois, la hausse est de 10 %. Elle pourrait résulter du départ de plusieurs entreprises de Twitter qui auraient alors orienté leurs efforts vers d’autres réseaux.