LinkedIn va se lancer dans l’aventure des jeux vidéo. Le réseau social, détenu par Microsoft, souhaite proposer des expériences vidéoludiques aux utilisateurs. Une manière de les captiver davantage sur la plateforme, au-delà du réseautage professionnel.

Des expériences de type puzzle ou mots croisés

LinkedIn l’a confirmé auprès de TechCrunch. Le réseau social se penche, pour l’instant, sur trois projets de type mots croisés, à l’instar du très célèbre Wordle. Les jeux sont nommés Queens, Inference et Crossclimb. « Nous sommes en train d’étudier la possibilité d’ajouter des jeux de puzzle dans l’expérience LinkedIn pour débloquer un peu d’amusement, approfondir les relations et, espérons-le, susciter des conversations », a indiqué un porte-parole de la firme.

Le service continue de gonfler ses chiffres. Après avoir dépassé le milliard d’utilisateurs, il a pu engranger plus d’1,5 milliard de dollars en 2023. Éducation, développement professionnel, outils vidéos… LinkedIn tente depuis plusieurs années d’étoffer l’offre de sa plateforme, afin que les utilisateurs y passent davantage de temps.

Le gaming pourrait s’avérer comme la solution. Les jeux figurent régulièrement parmi les applications populaires sur ordinateur et smartphone, aussi bien en termes de revenus que d’engagement. Ceci est d’autant plus vrai en ce qui concerne les expériences de type puzzle ou mots croisés. Le New York Times a par exemple acquis Wordle en 2022, et des millions de personnes y jouent encore.

Encore des inconnues

À noter toutefois que se lancer dans le gaming n’est pas forcément synonyme de réussite. En 2022, Facebook a pris la décision de fermer son application de jeu autonome en raison d’une baisse d’utilisation. La société se concentre désormais sur les jeux destinés aux plateformes de réalités virtuelle et augmentée de sa maison mère.

Dans le cas de LinkedIn, les résultats obtenus par les employés auront une incidence sur le classement des entreprises pour lesquelles ils travaillent dans les jeux.

Pour l’heure, la participation ou non de Microsoft dans cette initiative est méconnue. La firme de Redmond s’impose évidemment comme un colosse du secteur. Les jeux vidéo lui ont rapporté 7,1 milliards de dollars sur le dernier trimestre de 2023. De même, aucune date n’a été dévoilée par la société pour le moment, ni si les jeux seront exclusifs aux abonnés Premium de LinkedIn.