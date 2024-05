La vidéo est LE contenu éprouvé pour capter l’attention de votre audience. Mais que faire si vous n’avez pas les compétences techniques nécessaires pour créer des vidéos professionnelles ? C’est là qu’intervient InVideo, une plateforme révolutionnaire qui rend la création vidéo accessible à tous, même à ceux qui n’ont aucune expérience.

Grâce à InVideo, vous pouvez créer des vidéos prêtes à être publiées en un clin d’œil. Il vous suffit de taper le sujet de votre vidéo et l’IA d’InVideo se charge du reste. Elle crée un script, sélectionne des visuels pertinents, ajoute des sous-titres, un doublage et même de la musique, le tout en quelques minutes seulement !

Personnalisez vos vidéos avec InVideo

L’un des aspects les plus importants d’InVideo est sa capacité à vous permettre de personnaliser votre vidéo selon vos besoins. Une fois que la vidéo de base est générée, vous pouvez apporter des modifications en utilisant des suggestions textuelles simples. Vous pouvez ainsi effectuer vos modifications au montage, tout en gardant le contrôle total sur le processus de création.

Vous avez la possibilité de couper ou d’étendre des clips, de recadrer l’image et de rajouter des vidéos via la bibliothèque multimédia d’InVideo remplie de millions d’images. Il existe une fonction de clonage vocal boostée par l’IA, ce qui vous permet de ne pas avoir à enregistrer une voix-off à chaque fois et donc, de gagner du temps. De plus, l’audio garantira une cohérence sonore parfaite avec votre marque.

Maximisez votre engagement en ligne avec InVideo

En planifiant et en exécutant une stratégie de contenu vidéo efficace, vous pouvez considérablement augmenter l’exposition, la notoriété et l’engagement de votre marque, attirant ainsi de nouveaux clients et fidélisant les anciens. L’outil peut donc s’avérer utile pour les marques émergentes qui n’ont pas forcément un budget à allouer à la création de vidéos aussi poussées. En optimisant votre flux de travail avec InVideo, vous pouvez augmenter l’échelle et la vitesse de votre création vidéo, tout en économisant du temps et en réduisant les coûts de production !

En somme, avec InVideo, la création est simple, efficace et accessible. Que vous soyez un créateur de contenu, un entrepreneur ou une entreprise, InVideo vous permet de donner vie à vos idées rapidement et de faire passer votre message avec impact et style.

Tarifs de InVideo

Après avoir activé votre essai gratuit, deux abonnements vous sont proposés :

L’abonnement Plus : à partir de 20$ par mois par utilisateur. Bénéficiez de 50 minutes/mois de génération d’IA et de 100 GB de stockage.

: à partir de 20$ par mois par utilisateur. Bénéficiez de 50 minutes/mois de génération d’IA et de 100 GB de stockage. L’abonnement Max : à partir de 48$ par mois par utilisateur. Bénéficiez de 200 minutes/mois de génération d’IA et de 400 GB de stockage.

