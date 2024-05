À une époque où l’attention vaut de l’or et alors que la concurrence dans le domaine de la publicité en ligne est de plus en plus féroce, les marques doivent trouver des moyens de se différencier. Le Virtual Try-On (essayage virtuel) fait partie des stratégies qui peuvent permettre aux marques de se démarquer en captant l’attention de leur audience.

Faire la différence grâce au Virtual Try-On

Pour en savoir plus sur cette méthode unique et afin de maximiser vos conversions, rendez-vous le mardi 14 mai 2024 à 11h30 pour un webinar avec Perfect Corp, le fournisseur n°1 de solutions de beauty & de Fashion Tech en RA et IA, et Teads, pépite française de la publicité en ligne. L’occasion rêvée pour comprendre comment faire la différence face à vos concurrents et capter l’attention.

Au cours de ce live, vous découvrirez comment le Virtual Try-On est susceptible d’offrir une expérience inédite et unique à vos consommateurs. Sylvain Delteil, GM Europe & VP Business Development chez Perfect Corp et Vincent Legros, Director of Teads Studio pour la France et la Belgique, reviendront sur le rôle crucial que peut jouer cette méthode dans les campagnes publicitaires des marques.

JE M’INSCRIS GRATUITEMENT AU WEBINAR

Découvrez comment implémenter le Virtual Try-On dans vos campagnes publicitaires

Ils vous partageront les secrets de cette technologie qui offre un nouveau visage à l’expérience de marque en ligne grâce à des contenus innovants. Au programme de ce webinar :

Les avancées autour de la technologie du Virtual Try-On ;

Les avantages du Virtual Try-On pour les annonceurs ;

Comment cette technologie offre une expérience ludique et personnalisée ;

Des exemples de campagnes publicitaires à succès ;

Les grandes marques qui misent sur le Virtual Try-On.

Dior Boucles D’Oreilles, Cartier Montres, Gucci Maquillage, voilà des marques qui ont pu constater l’intérêt de mettre en place une telle stratégie. Vous découvrirez également comment Perfect Corp et Teads sont capables, conjointement, de déployer des campagnes d’une efficacité pointilleuse pour toucher une audience précise et réceptive à cette nouvelle technologie.

En participant à ce webinar, vous verrez que ce type de campagne publicitaire ne s’adresse pas uniquement aux grandes marques de luxe. D’un point de vue technologique, il n’y a pas de blocage particulier : une seule image en 2D suffit à créer une expérience Virtual Try-On. Ce qui signifie que même des entreprises sans contenus en 3D peuvent mettre en place des campagnes de Virtual Try-On.

Pour tout savoir sur cette technologie et comprendre comment l’intégrer à vos propres campagnes publicitaires, n’oubliez pas de vous inscrire au webinar du 14 mai 2024 à 11h30.

