D’un côté, Carrefour, géant français de la grande distribution. De l’autre, Netflix, entreprise proposant une plateforme de streaming vidéo (SVOD). Les deux entreprises se sont réunies pour annoncer le lancement, ce mardi, d’une offre baptisée « Carrefour Plus ». Toute personne abonnée à ce service aura accès au catalogue de Netflix et bénéficiera de réduction dans certains supermarchés.

Pour fidéliser ses clients, Carrefour mise sur Netflix

Pour Netflix, cet accord est inédit à l’échelle mondiale. « C’est la première fois que nous faisons un partenariat d’abonnement avec un acteur de la grande distribution, » précise le leader du streaming vidéo. Même si les deux entités s’étaient déjà rapprochées pour commercialiser des dérivées de certaines séries, leur partenariat a franchi un cap supplémentaire.

Dans les magasins de deux grandes agglomérations françaises, Bordeaux et Rouen, les consommateurs pourront s’abonner à Carrefour Plus pour la somme de 5,99 euros par mois. En y souscrivant, ils disposeront d’une remise de 10 % sur l’ensemble des produits estampillés de la marque de l’enseigne. En parallèle, ils bénéficieront de l’abonnement Netflix standard, avec publicité et pour un écran, leur permettant d’avoir accès large catalogue de films et de séries. Outre ces avantages, les abonnés auront également accès à la gratuité de la livraison à domicile dès 60 euros d’achat, au lieu des 150 euros actuellement en vigueur.

Si le numéro 2 français de la grande distribution s’est lancé dans un tel programme, c’est avant tout pour conquérir de nouveaux clients, les fidéliser tout en conservant ceux qui leur étaient déjà fidèles. En incitant les consommateurs à s’abonner à Carrefour Plus, l’entreprise sait qu’ils feront leurs courses dans ses magasins, plutôt qu’ailleurs. Le groupe mise d’ailleurs sur une augmentation de la fréquence de passage d’environ une à deux visites mensuelles.

En tout, 108 magasins participent à l’opération. Les deux entreprises envisagent d’étendre l’offre partout dans l’Hexagone dans le cas où Carrefour réussirait à convaincre 3 % des clients des zones pilotes dans les prochains mois. Aucune information n’a été apportée quant à la nature de l’accord trouvé entre le spécialiste de la grande distribution et le leader du streaming vidéo. À noter que Netflix n’est pas le premier à tenter l’expérience. Outre-Atlantique, Walmart, l’une des leaders mondiaux de la grande distribution, s’était rapproché de Paramount pour le lancement de Walmart+ qui incluait le service SVOD Paramount+.